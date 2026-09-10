Ya es oficial: la canción del verano 2026 es de Quevedo y Spotify lo confirma

Como cada verano, artistas de todas las partes del mundo se ponen manos a la obra con el objetivo de lanzar lo que podría ser la canción más escuchada en estos meses tan importantes. Conseguir el éxito es el objetivo de muchos, pero solamente unos pocos han logrado hacerse con la victoria. De hecho, este 2026, la corona regresa a las islas Canarias. Pues, tal y como se ha confirmado, el rey absoluto de las reproducciones en streaming ha sido Quevedo. Y es que el artista ha sabido conquistar, poco a poco y con el paso del tiempo, al público. Una carrera profesional que el pasado mes de abril creció aún más con el lanzamiento de su tercer proyecto discográfico.

El Baifo, un álbum que lanzó como homenaje a la cultura e historia de Canarias, se ha convertido en un absoluto éxito. Pero, si hablamos de sencillos, La Graciosa ha sido la más sonada. De hecho, según ha confirmado el equipo de Spotify, ha sido coronada de manera oficial como la canción del verano. Un tema que nace de una colaboración de Quevedo con Elvis Crespo y cuyo resultado no ha podido ser mejor. Y es que las cifras hablan por sí solas. La canción ha superado de manera notable los 68 millones de reproducciones, solamente en Spotify, lo que ha impulsado el catálogo de Quevedo a récords históricos.

Las dos canciones más escuchadas de este verano, en España, son de Quevedo

Asimismo, la plataforma de streaming ha revelado que el canario se ha coronado también como el artista español más escuchado del momento. Un hito que no deja indiferente. Pues, este 2026 Aitana ha brillado arrolladoramente con el tema Superestrella, que tanto sonó en el Mundial de Fútbol de este verano. Todo ello sumado a artistas como Rosalía, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz o Dani Martín, que siempre encabezan las listas como los españoles más escuchados.

Por ello, el gran salto a nivel musical que ha dado Quevedo, en tan pocos años, causa un gran impacto. De hecho, si nos fijamos en las playlists de novedades o temas más escuchados, el artista siempre aparece. Asimismo, lejos de quedar aquí, se ha informado que el puesto de la segunda canción más escuchada del verano también es de él.

Al Golpito, su colaboración con Nueva Línea ha sido otra de las elecciones de los españoles durante este verano. Todo ello para dejar en tercer lugar a De Lejitos – Remix, de Jhay Wheeler y Omar Courtz. Y es que, si nos fijamos, en el ranking no aparece Dai Dai, el tema de Shakira que fue la canción oficial del Mundial de Fútbol de este año. Un detalle bastante revelador y que refleja lo mucho que el público simpatiza con Quevedo. Por lo tanto, el equipo de Spotify lo tiene claro. Los ritmos latinos y urbanos vuelven a dar forma al año. Pues, los sonidos de reguetón, merengue y bachata siempre son un acierto en reproducciones.