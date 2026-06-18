Quevedo, el artista que compite con Bad Bunny y que reconoce que no le gusta dar conciertos

La historia del cantante Quevedo es la de un chico al que le vino el éxito casi de la noche a la mañana gracias a un hit que se volvió viral y que ya forma parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. Su colaboración con Bizarrap, cuando todavía no era muy conocido, le convirtió en canción del verano de 2022 y en todo un clásico de la música urbana, triunfando en todo el planeta y llegando a todas las generaciones. Tras meses de descanso, acaba de poner a la venta las entradas de El Bafio Tour, que comenzará en abril de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Por el momento, solo ha puesto a la venta entradas en Madrid y Barcelona, aunque deja abierta la puerta a anunciar más ciudades, especialmente en Canarias, puesto que habla de gira por la península.

En la capital tendrá una residencia de ocho días, imitando a artistas como Bad Bunny (que la acaba de terminar) y a Shakira (que será en septiembre y octubre), con conciertos los días 9, 10, 11, 14 y 15 de abril; y los 17, 18 y 20 de mayo de 2027. En Barcelona será el Palau Sant Jordi el lugar elegido para sus shows que tendrán lugar el 31 de mayo, el 1 de junio y del 1 al 7 de julio. El canario se une así a esta tendencia que hasta ahora era algo habitual en Las Vegas, pero que en el resto del mundo no estaba tan implantada. Uno de los pocos que se atrevió a algo así fue Michael Jackson, que anunció 50 conciertos en el O2 de Londres para el año 2009, pero nunca pudo realizarlos para desgracia de sus seguidores.

Quevedo y su miedo a los conciertos

Antes de saltar a la fama por aquel Quédate, que en realidad su título es Bzrp Music Sessions, Vol. 52, era un cantante que estaba comenzando a despuntar en el mundo del género urbano. Antes de explotar en todo el planeta, participó en el remix de Cayó la noche, un hit que tuvo gran repercusión, pero en el que compartía protagonismo con nombres como Cruz Cafuné, La Pantera o Bejo, es por eso que todavía era un artista al que le quedaba aún camino por recorrer hasta que su carrera explotase.

En una reciente entrevista en el pódcast El sentido de la birra, Pedro Quevedo se sinceraba al decir que él nunca se sentía «personaje principal», pero que casi de la noche a la mañana es la cara visible de «un proyecto global», algo que le ha llevado mucho tiempo asimilar. Reconoce que aquello le llegó con apenas 20 años y sin casi haber salido de Las Palmas de Gran Canaria, por eso le daba «miedo» el viajar por medio mundo alejado de sus amigos y familia.

«Si hubiera sido por mí, no hubiera girado. Me pasé el 2022 haciendo shows que no quería. Me ponía malo cada cuatro días de la ansiedad que me daba», confiesa en esa charla. Pese a que parece que ha conseguido el objetivo de cualquier artista, Quevedo asegura que «soñaba con vivir de la música, pero no soñaba con hacer un estadio. No soñé con cantar en directo, nunca».

En esa misma entrevista también reconoce que no entendía las críticas que le llovían en las redes sociales. Según reconoce, ver que gente desconocida se mete con «tu físico, tu madre y tu familia» le enfadaba muchísimo y que incluso al leerlas le daban ganas de ir a por el que las ponía.

Por suerte, con el tiempo ha aprendido a gestionarlas y se ha dado cuenta de que todo lo que se pone en las redes sociales «es mentira» y que «la gente que está en internet está aburrida».

Quevedo tendrá que seguir gestionando su ansiedad y miedo escénico, algo que otros artistas como Pastora Soler y el fallecido Avicii —al que le gustaba producir música, pero no acudir a festivales y discotecas a pincharla— ya la sufrieron. La malagueña, por suerte, superó ese bache, pero el DJ y productor sueco terminó quitándose la vida en abril de 2018 después de años de adicciones a sustancias y al alcohol para poder subirse a una cabina ante miles de personas.