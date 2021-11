Valentín Oliva, más conocido como WOS, está de vuelta. El artista acaba de publicar su nuevo álbum de estudio, ‘Oscuro éxtasis’, siendo probablemente el proyecto más personal de su carrera en la música.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el artista publicó su nuevo disco. Un proyecto muy esperado por todos sus fans, en el que ha incluido canciones con artistas de la talla de Ricardo Mollo, Ca7riel y Nicki Nicole. Tres artistas que han querido unirse a este proyecto tan especial para el artista.

‘Oscuro éxtasis’ es uno de los álbumes más esperados del año, un disco en el que WOS llevaba trabajando mucho tiempo y que por fin ha visto la luz. Además, la publicación de este disco ha llegado con sorpresas, entre ellas, una serie de conciertos de presentación en Buenos Aires.

– 💿 | ALBUM CREATION

– wos giving us insight on the creation of his new second album «OSCURO EXTASIS» ! 📝

– wos explicando la creación de su nuevo segundo disco «OSCURO EXTASIS» ! 📝 pic.twitter.com/sBGCr0pNCR

