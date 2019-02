‘La Voz’: Keila García y Aitor Martín no superan los Asaltos y las redes sociales no lo perdonan

‘La Voz’ ha vivido unos cuartos y espectaculares asaltos. Los equipos de Pablo López y Paulina Rubio tenían un papel verdaderamente complicado para elegir, entre todas las voces, quiénes permanecían en el concurso y quienes no. El nivel es tremendamente alto, de eso no cabe la más mínima duda.

Por eso es evidente que cualquier error puede pagarse muy caro. El primero en enfrentarse a los Asaltos fue el equipo de Pablo López, con Miriam Rodríguez como asesora. Es evidente que es uno de los más potentes de ‘La Voz’ por la gran variedad de voces que existen, por lo que se avecinaba una noche con muchas curvas.

A la hora de elegir, decidieron que Keila García no continuara en ‘La Voz’. Ha sido una decisión que ha indignado a las redes sociales por su espectacular interpretación de una canción tan compleja como es ‘Lucha de gigantes’. Nos enamoró en las audiciones a ciegas, y volvió a hacerlo una vez más en los míticos asaltos.

Lejos de que todo quede ahí, también hubo una decisión que volvió a indignar a los seguidores de ‘La Voz’. Cuando fue el turno del equipo de Paulina Rubio y Antonio José, ambos tuvieron que decir adiós a otra de las grandes voces que han pasado por el espectacular formato musical de televisión.

¿A quién nos referimos? Nada más y nada menos que a Aitor Martín. Sentado en su piano, realizó una espectacular interpretación de ‘Cómo mirarte’ que nos dejó a todos sin respiración. A pesar de todo, Paulina Rubio y Antonio José no le dieron una de esas dos plazas disponibles para la siguiente fase de ‘La Voz’.

Como era de esperar, las redes sociales no dudaron un solo segundo en mostrar su desencanto al respecto. Es evidente que los coaches son humanos y pueden equivocarse, pero es lícito ver cómo los espectadores se llenan de rabia con estas decisiones. Muchos de ellos acabaron muy enfadados. ¡No se lo esperaban en absoluto!

No me puedo creer que no siga en La Voz. No sé en qué estarían pensando. Keila García era mi favorita. Ganadora y punto. Nada más que añadir. pic.twitter.com/636Uu0NZLF

#LaVozAsaltos4 de verdad que impresión que Aitor Martín no esté en @LaVozAntena3, siguiendo no sé cuál “estrategia”. Siento que otro Coach lo hubiese aprovechado mejor a lo que él realmente es. He’s gonna be such an artist. @LuisFonsi si hubiese tenido cupo, el cuento sería otro.

— Oriana González (@orianaggalea) February 27, 2019