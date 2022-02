A principios de año tuvimos la oportunidad de conocer que Vladana era la artista que iba a representar a Montenegro en ‘Eurovisión 2022’, certamen que se celebrará en la ciudad de Turín los días 10, 12 y 14 de mayo. Poco a poco y con el paso del tiempo vamos conociendo más propuestas de los 41 países que participan en esta edición.

Una de las que más ha sorprendido ha sido, precisamente, la de Vladana. La cantante actuará en la segunda mitad de la segunda semifinal. De esta manera, se jugaría el pase directo a la Gran Final, donde se conocerá qué país cogerá el testigo de Italia tras la victoria de Måneskin con ‘Zitti E Buoni’ el pasado año, en Róterdam.

La propuesta de Montenegro es realmente fascinante. Desde el primer momento en que se supo que Vladana era la representante no han dejado de trabajar en ningún instante. ‘Breathe’ es el tema con el que, al menos, pretenden alcanzar un histórico Top 10 en la Gran Final, algo que sería un auténtico logro.

The first day of shooting the videoclip of «#Breathe» went amazing well in the former Royal capital of #Montenegro, #Cetinje!@eurovision #TheSoundOfBeauty #TheSoundOfMontenegro #Eurovision pic.twitter.com/IeLgPBnWgg

— Montenegro Eurovision (@Montevizija) February 8, 2022