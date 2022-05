Violeta Mangriñán: el susto que le ha obligado a extremar precauciones por su embarazo

Violeta Mangriñán ha sufrido un contratiempo que le ha hecho extremar precauciones en la recta final de su embarazo. La joven ha tenido que frenar de golpe y descansar para cuidarse más que nunca en esta etapa.

La influencer está entrando en el tercer trimestre de gestación y a muy pocas semanas de tener a la pequeña Gala entre sus brazos. La valenciana ha tenido que parar sus actividades diarias y se ha sincerado en redes sociales con todos sus seguidores.

«He llegado a casa, le he puesto la comida a Cane y he abierto unos paquetes. Mientras abría los paquetes he sentido una sensación súper rara, no me he desmayado de milagro, voy a tumbarse un rato con las piernas en alto hasta que esté mejor», ha escrito Violeta Mangriñán en sus historias de Instagram.

Además, la joven ha hecho autocritica y es consciente que tras el nacimiento de su hija deberá tomarse las cosas con calma porque a la larga esto puede llegar a pasarle factura. «Soy mi peor hater, me autoexijo mogollón y cuando no cumplo con todo lo que me programo para hacer durante el día y no puedo seguir así», comenta la valenciana.

«Hay que escuchar al cuerpo, cuando te pide parar hay que parar. Tengo las piernas y los pies hinchados de no parar y no descansar bien. Voy a tomarme el día de hoy con mucha calma, por mi bien», ha explicado la influencer. Además, Violeta Mangriñán ha querido dejar claro que está perfectamente y que esto se ha producido solo por el cansancio.

«Yo estoy así porque no duermo bien, no descanso bien y no quiero medicarme estando embarazada ni sin estarlo. Llevo días durmiendo mal, desvelándome mucho por las noches y al final, a medida que avanza el embarazo y Gala crece, cada día se hace más pesado. Yo antes dormía mal y estaba bien al día siguiente, pero estando embarazada de siete meses no es lo mismo y me toca frenar un poco. No os asustéis», asegura la joven.