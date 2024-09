‘De viernes’ tiene hoy al invitado más buscado: «Los silencios no me han beneficiado»

De viernes regresa esta noche a la parrilla de programación de Telecinco con uno de los protagonistas de la actualidad del corazón de los últimos meses y que ha sido portada de revistas del corazón de forma habitual, pero nunca se ha sentado en un plató de televisión para hablar de sus problemas familiares de los últimos tiempos. Bea Archidona y Santi Acosta se enfrentan a un conflicto que es de los más comentados en el universo de Mediaset, por lo que no será una noche cualquiera y las emociones seguro que inundarán el programa. Carmen Borrego estará presente en el plató, siendo protagonista indirecta de la historia.

José María Almoguera ha ofrecido una entrevista grabada al programa, por lo que seguro que dará datos de por qué ha querido romper relación con su madre desde que vendió a una conocida revista una portada en la que confirmó que sería abuela. Esto lo hizo sin el permiso de su hijo y su mujer, lo que sentó muy mal en la familia y ha provocado que durante más de un año ha provocado un alejamiento, tanto que la hija de María Teresa Campos no ha podido disfrutar de su nieto con normalidad. Después han llegado más capítulos polémicos de esta historia, ya que José María se ha separado de Paola, su todavía mujer, añadiendo más problemas a la tensa relación que ya tenían antes en todo el clan. Después de varias portadas de revistas se atreve a sentarse ante una cámara para una entrevista, aunque por el momento no será en directo.

Pese a no estar en el plató -algo que podría pasar la próxima semana-, Carmen Borrego si tendrá que ver la entrevista en directo ante el público y sus compañeros debido a que es colaboradora del programa cada semana. Contará, eso sí, con el apoyo de su hermana Terelu, que también trabaja allí y seguro que no dejará de estar a su lado en un momento tan complicado.

«Los silencios no me han beneficiado. Estoy preparado para poder sentarme y contar lo que ha sucedido», avisa el entrevistado en un adelanto que se ha podido ver ya en televisión.

Carmen Borrego, obligada a ver a su hijo en De viernes

La hija de María Teresa Campos ya explicó en el programa Vamos a ver, donde también colabora, que no podrá librarse de pasar un mal trago como ver a su hijo criticarla. «Escuchar a tu hijo en directo es algo duro, desagradable y para lo que no estoy preparada, pero tengo que cumplir con mi compromiso. Tengo esta intervención y una más y gracias a Dios está la cláusula por la que no puedo compartir plató con él porque no sé si podría soportarlo», confesaba.

Lo único que desea es que lo que cuente sea verdad y que recuerde también los momentos buenos de su relación como madre e hijo que vivieron en el pasado. «Espero que sea sincero, que cuente el problema que hubo… pero también que diga la clase de madre que he sido. Yo nunca le hecho nada malo a mi hijo y mi conciencia sigue estando muy tranquila», pidió a cámara.