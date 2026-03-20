‘De Viernes’ promete un «bombazo» de Alejandra Rubio: lo que podría contar

Alejandra Rubio lleva años repitiendo que no es un personaje del corazón y que su intención no es hacer dinero con las exclusivas. Algo que es fácil de desmontar después de ver las portadas que ha protagonizado a lo largo de los años junto a su madre, su difunta abuela María Teresa Campos y junto a Carlo Costanzia para anunciar y hablar de su embarazo. De todas formas, la joven ha seguido defendiendo ese punto, tanto que se muestra molesta por tener que hablar de su vida y de la de su familia en los programas en los que colabora en Telecinco, algo que siguen sin entender Patricia Pardo y Joaquín Prat (conductores de Vamos a ver y de El tiempo justo), además del resto de colaboradores. Aunque es de suponer que Alejandra quiera hablar en ¡De Viernes! de su nuevo libro, para eso ya hay programas como La Revuelta y El Hormiguero (para hacer promoción). Todo apunta a que se sentará esta noche para hablar de temas personales.

En las últimas semanas ha sido su enfrentamiento con Laura Matamoros el que ha llenado minutos de Vamos a ver y de Espejo público. Mientras la hija de Kiko Matamoros ha deslizado que Carlo tuvo un comportamiento violento con ella en su casa, Alejandra ha sacado la cara por su novio, como era de esperar, negando esas acusaciones. De esa pelea de gatas ya habló hace semanas el hijo de Mar Flores, sentándose en el programa en el que trabaja su suegra para negar todas las acusaciones, también las de Diego y Kiko, que no tenían ningún problema en hablar de agresiones y maltrato, algo que nunca ha confirmado Laura Matamoros.

Descartando la promoción de su próximo libro (que ya hace en cada una de sus apariciones) y de la pelea con la familia de su novio, quedan dos opciones. ¡De Viernes! anuncia como «bombazo» la noticia que Alejandra Rubio tiene que contar esta noche, por eso podemos pensar en que podría anunciar su boda o que está embarazada por segunda vez.

Los posibles bombazos de Alejandra Rubio

Que Alejandra y Carlo se casasen sería una de las grandes noticias del corazón, ya que unen a dos de las mujeres más conocidas del corazón y de la televisión de los 90 como son Terelu Campos y Mar Flores. Las felices abuelas tendrían que compartir celebración e incluso mesa, además de fotos en una jugosa exclusiva que nadie duda que se vendería al mejor postor por parte de la pareja.

La otra opción de noticia también sería una alegría, puesto que sería la llegada de un nuevo retoño para la pareja. En ese caso, de nuevo Terelu y Mar (que no saben disimular que no se llevan bien) tendrían que coincidir en algunos actos, aunque sería más fácil para ellas evitar encontrarse. Con un poco de organización, como han hecho hasta ahora, podrán evitar cruzarse en cumpleaños, celebraciones de Navidad y hasta para acudir al hospital para conocer a su segundo nieto.

La enorme exclusiva que cobrará Alejandra Rubio por ir a ‘¡De Viernes!’

Sea lo que sea de lo que vaya a hablar, Alejandra no se sentará gratis en el plató, puesto que lo hará cobrando una importante cantidad. Que su familia sea habitual del programa y tenga un gran trato con la productora del mismo seguro que ha ayudado en las negociaciones, pero no habrá rebajado los ceros del cheque, puesto que estas dos noticias serían portada de cualquiera de las grandes revistas del corazón de nuestro país.

Publicaciones como ¡Hola!, Lecturas o Semana no tendrían problemas en pagar cantidades entre los 50.000 y 60.000 euros, algunas incluso cerrando un pack completo en el que estarían entrevistas en un hipotético bautizo o la foto en la que se viese por primera vez a los felices novios. En este segundo caso, la cantidad a pagar sería mucho mayor, puesto que el compromiso sería más duradero en el tiempo, siendo posibles hasta tres portadas. Ejemplos de estos tenemos muchos.