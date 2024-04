‘De Viernes’ recibe hoy a la mujer que tiene mucho que decir sobre Daniel Sancho

De viernes vuelve a ocupar el prime time de Telecinco con cuatro nuevos invitados que buscarán arañar las audiencias ante Tu cara me suena, el programa que la semana pasada llegó para llevarse las audiencias. Estos son los invitados de hoy de Bea Archidona y Santi Acosta.

Ana Obregón se sentará esta semana en el plató del programa para seguir hablando de cómo ha cambiado su vida en el último año gracias a la llegada de Ana Sandra, su nieta nacida por vientre de alquiler en Estados Unidos. La presentadora de televisión dejó la semana pasada varios titulares, muchos de ellos relacionados con Alessandro Lecquio.

En su primera charla, grabada fuera del plató, dejó claro que su ex marido no ayudó económicamente en el tratamiento de cáncer de su hijo, aunque sí que estuvo con ella en todo momento. De esta forma, Ana añadía más leña al fuego después de que Lecquio no haya querido hablar en ningún momento de la llegada al mundo de su nieta.

El segundo invitado de la noche será Julio José Iglesias, que acaba de presentar un nuevo programa que se podrá ver en RTVE -todavía sin fecha de estreno y sin saber en qué cadena o plataforma se emitirá- se sienta en directo en el plató. Allí hablará de su vida actual con su nueva pareja, la modelo cubana Adriana Romero, de 36 años de edad.

Ella es conocida en Italia por su trabajo como actriz y por su participación en programa como Ballando con le Stelle, Pechino Express y L’isola dei famosi, las versiones de nuestros Bailando con las estrellas, Pekín Exprés y Supervivientes. Como el hijo de Julio Iglesias también se casó, en el año 2012, y se separó en el 2015, después de tener un hijo.

De viernes sigue centrado en el caso Daniel Sancho

La semana pasada comenzó el juicio al hijo de Rodolfo Sancho, que estuvo marcado por la entrevista del actor concedida a HBO Max. En respuesta, Darlin Arrieta -hermana del fallecido Edwin Arrieta- ha venido a nuestro país para estar en directo en el plató de Acosta y Archidona después de la entrevista grabada de la semana pasada.

Su paso por el programa seguro que estará lleno de reproches a la familia del cocinero español y pedirá la máxima pena tras la muerte de su hermano en Tailandia en el verano de 2023. Su intención es la de defender el honor de su hermano, parar los comentario sobre su vida privada y la posible relación que tenía con Daniel.

Este #viernes no hagas planes porque volvemos con… ✨Los frentes de Ana Obregón ✨Los líos de los Iglesias-Preysler ✨Darling, la hermana de Edwin Arrieta estará en plató ✨Mayte Zaldívar nos dará la última hora de Julián Muñoz #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes pic.twitter.com/999disxzuv — De viernes (@deviernestv) April 17, 2024

Por último, aunque en este caso será en entrevista grabada, Mayte Zaldívar hablará del estado de salud de Julián Muñoz, que desde hace semanas a vuelto al foco por culpa de la enfermedad que sufre. El que fuera pareja de Isabel Pantoja y alcalde de Marbella, ha cambiado por completo su vida y ha vuelto junto a su familia después de su polémico romance con la cantante.

De viernes tendrá estos invitados para luchar contra Tu cara me suena, que se estrenó el pasado viernes con un espectacular 24 % y 2.213.000 espectadores. En cambio, el programa de Telecinco, que llevó a una gran cantidad de invitados al plató, se conformó con un 10.7 % y 928.000 espectadores, pese a tener a Carmen Borrego como invitada con la compañía de su hermana Terelu Campos.