‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 3 de enero)

Este viernes 3 de enero, los espectadores de De Viernes van a poder disfrutar de una nueva entrega presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. Hace tan solo una semana, pudimos ver a Sofía Suescun en plató. La de Pamplona ofreció la última hora de la situación que actualmente está atravesando con su madre, Maite Galdeano: «En estos cuatro meses sin contacto con mi madre he tenido momentos de bajón y me he preguntado si había hecho bien». Y añadió: «Ha habido días en los que no tenía ni siquiera ganas de salir de casa, pero gracias a mi familia perruna y a Kiko he salido adelante». La finalista de Supervivientes All Stars no dudó en ir mucho más allá: «Yo considero que he sido muy buena hija, he soportado comportamientos que no creo que mucha gente hubiese aguantado. Si yo tuviera un hijo no me imagino haciéndole todo ese daño».

Una semana más, todo el equipo del programa que se emite cada viernes en Telecinco ha conseguido reunir a varios invitados cuyo testimonio no va a dejar absolutamente indiferente a nadie. José María Almoguera también se sentó en el plató de De Viernes hace una semana, y lo hizo poco antes de entrar en el reality que se desarrolla en Guadalix. Así pues, se sinceró sobre Alejandra Rubio: «Yo considero que con mi prima tengo una relación estrecha, la he llamado en varias ocasiones para preguntarle por el enano porque tengo muchas ganas y me ha dicho que lo tenemos que cuadrar, que antes de que me vaya a GH DÚO nos veremos». Terelu Campos, que se encontraba en plató como colaboradora de De Viernes, rompió una lanza a favor de Alejandra: «Mi hija y Carlo decidieron que nadie fuera al hospital a ver al niño, fuimos únicamente los abuelos, y siendo una cesárea con más motivo».

Los invitados de ‘De Viernes’ para hoy, viernes 3 de enero

Ángel Cristo Jr

Tras las declaraciones que Bárbara Rey ha concedido al espacio de Producciones Mandarina, el hermano de Sofía Cristo ha dado el paso de volver a sentarse en este plató para responder a su madre. En el adelanto compartido por el programa, podemos escuchar a Ángel Cristo Jr decir lo siguiente: «He sentido pena y vergüenza al ver la entrevista de mi madre». Y va más allá: «Mi madre es un ejemplo de lo que nunca he querido ser».

Maite Galdeano

Tras el paso de Sofía Suescun por De Viernes, ha llegado el momento de que Maite Galdeano responda. Además, también dará detalles de su día a día con su nueva pareja, dónde tiene pensado instalarse y cómo está llevando esta complicada situación con su hija Sofía. Al fin y al cabo, llevan varios meses distanciadas por las circunstancias.

Makoke

La colaboradora de televisión estará presente en el plató de De Viernes en esta primera entrega de 2025. Así pues, la madre de Anita Matamoros va a confesar cuáles son todos y cada uno de sus planes de futuro con su actual pareja. Pero no todo queda ahí, ya que también hablará sobre la reciente emisión de un documental en el que se han reflejado muchos detalles sobre el rol que tenían las mujeres en la televisión de la década de los 90.

Debate de GH DÚO 3

Como no podía ser de otra manera, y como suele ser habitual en este programa, se comentará un reality. En esta ocasión, varios rostros conocidos como son Ángel Cristo Jr, Carmen Borrego, Raquel Bollo, Rosa Benito y María Jesús Ruiz analizarán las primeras horas de los concursantes de la tercera edición de GH DÚO tras su llegada a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.