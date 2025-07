‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 11 de julio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 4 de julio, pudimos disfrutar de una nueva entrega presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. De esta forma, los espectadores fueron testigos del durísimo testimonio de la modelo Eugenia Santana, que fue víctima de una violación hace casi un año. Lejos de que todo quede ahí, pudimos ver imágenes de la sesión que Terelu Campos tuvo con una psicóloga, en la que se sinceró como nunca respecto a sus miedos. «No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto», aseguró, refiriéndose a la enfermedad de su madre. Ahora, es el momento de descubrir la lista completa de invitados de De Viernes para la entrega de hoy, viernes 11 de julio.

María José Suárez

La ex pareja de Álvaro Escassi se sienta en el plató de De Viernes un año después de esa sonada ruptura, y lo hace después de que el jinete y Sheila Casas confirmasen que habían roto su relación sentimental. Así pues, la modelo no solamente abordará los motivos que han llevado a su ex novio a separarse de la abogada, sino que hará un repaso de cómo fue su relación con el finalista de Supervivientes 2025. Es más, hablará de las conversaciones que tuvo con Valeri Cuéllar, ahora que ha vuelto al foco mediático por sus presuntos encuentros con José Luis Ábalos.

Carmen Borrego

La hija de María Teresa Campos se pronunciará tras la polémica surgida por su nueva portada en la revista Lecturas, en la que ha hablado de Alejandra Rubio. Con la presencia de Terelu Campos entre los colaboradores, responderá a su sobrina y a las críticas de muchos de sus compañeros. Por si fuera poco, también se pronunciará sobre de la inexistente relación que hay entre su hijo y su sobrina.

Pelayo Díaz

Tras su paso por Supervivientes 2025, reality en el que se convirtió en uno de los grandes protagonistas, el asturiano hará un repaso de los numerosos momentos que han marcado un antes y un después. Desde su infancia, las complicadas que ha tenido para gestionar su fama y sus relaciones sentimentales. Por si fuera poco, será sorprendido en plató tanto por su madre como por su actual pareja, Gal.

Laura Cuevas y su marido Carlos

El equipo de De Viernes será testigo de cómo la ex participante de Supervivientes 2025 y su pareja pondrán fin a 10 años de matrimonio. ¿De qué forma? Firmando en directo los papeles del divorcio. De esta forma, darán por finalizada esta etapa de su vida que ha estado repleta de infidelidades, pero también de segundas oportunidades.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.