Victoria se lleva un enorme chasco con su cita en ‘First Dates’: «Es completamente lo opuesto»

First Dates recibió el viernes a nuevos solteros en el plató restaurante del popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, que se ha convertido en una de las opciones favoritas de los espectadores para amenizar su prime time. De esta manera, podemos ver como dos solteros que no se conocen de nada, en la mayoría de las ocasiones, tienen una cita. Un encuentro donde, recientemente, hemos tenido la oportunidad de conocer a solteras como Victoria, una joven portuguesa, de 22 años, que aterrizaba en el restaurante presumiendo de belleza. «Yo sé que soy muy guapa, estoy acostumbrada que todos los chicos me hablen», dijo en su presentación. Su sueño es ser piloto de avión, motivo por el que decidió mudarse a España hace dos años.

A pesar de su juventud, Victoria aterrizó en el formato con las ideas muy claras en cuanto a su hombre ideal se refiere. «Me gustan los hombres como en la época de mis padres, trataban a las chicas como reinas», dijo. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Kennedy, un brasileño de 27 años que, según explicó, se llamaba así por el que fue presidente de Estados Unidos. «Lo mínimo que espero es llegar a ser algún día presidente», comentó con humor. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue muy acertado. «Físicamente, es una mujer increíble, muy guapa», comentó el soltero nada más ver a Victoria. Ella, por su parte, estaba encantada con que su cita fuera de Brasil.

Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, Kennedy le explicó que se había mudado a España debido a que su abuela es española. En una ocasión, él vino a verla y se enamoró por completo del país. «Eres la primera portuguesa que conozco que vive aquí», le dijo él. Unas palabras con las que dejó a Victoria sorprendida.

La velada iba transcurriendo a las mil maravillas, pero todo cambió cuando la soltera le informó sobre los requisitos que debía cumplir su próxima pareja. «Necesito un hombre dominante, que haga planes, me saque a cenar, me regale flores, me abra la puerta…», contaba. «Una chica como Victoria merece ser tratada como una reina», afirmaba el soltero.

Victoria en First Dates: «Me encanta me que digan cosas bonitas»

Kennedy estaba encantado con Victoria, eso estaba claro. Por ello, no pudo evitar decirle lo que pensaba. «Me encantan tus ojos», confesó. Un cumplido con el que se ganó a la soltera por completo. «Me encanta me que digan cosas bonitas», afirmaba ella.

El brasileño tenía claro que Victoria era su alma gemela, a pesar de que no paraba de mirarse en el espejo de mano. Pero, ella no estaba tan convencida de tener un futuro con su cita. «Busco un chico alto, rubio, con ojos azules, y en este caso es completamente lo opuesto a Kennedy», aseveraba Victoria en el confesionario.

Lejos de quedar ahí, la participante dejó claro que, en el caso de tener un romance, no podría haber una mejor amiga en su vida. «Si yo tengo a Victoria a mi lado, no pienso tener ninguna amiga más», decidió el brasileño. Pues, aunque él aceptó todas sus exigencias, ella no puedo evitar rechazarlo en la decisión final de First Dates.