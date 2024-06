Victoria Abril impacta con su método de aprendizaje: «Debajo del agua todo el mundo se calla»

La actriz Victoria Abril ha vuelto a El Hormiguero para hablar de un proyecto teatral que le ha traído de vuelta a España después de años en los que ha vivido y trabajado en Francia, país que siente como su casa. Esta vez se embarcar en una aventura que la llevará por los principales escenarios del país con la obra Medusa.

La invitada de la noche se subirá al escenario del Festival de Teatro de Mérida, pero también lo hará en diferentes ciudades con una obra en la que comparte cartel con Adrián Lastra, Mariola Fuentes y Ruth Lorenzo, entre otros. Los primeros minutos de la entrevista han servido para hacer un repaso a su carrera, en los que ha dado algunos titulares y frases a destacar.

La madrileña -aunque criada en Málaga- ha comenzado recordando que los primeros años de su carrera artística se pueden definir como los del cine de autor. Destaca que gracias a la televisión y a programas como Un, dos, tres… responda otra vez, del que fue azafata, pudo tener dinero y decidir participar en proyectos más modestos de cine, pero «con mucho talento».

Después ha recordado que con 40 años el cine la abandonó «como el desodorante», por eso emprendió carrera como cantante de bossa nova, llegando a publicar un disco. Ha recordando con una gran sonrisa que gracias a eso pudo recorrer el mundo llenando teatros, pero esta vez para subirse a cantar y no para actuar. «Creo que la cuarentena fue la etapa más feliz de mi vida», asegura.

Al llegar a los 50 años la televisión llegó a su vida gracias a Francia, país en el que vive desde hace décadas. Lo que empezó siendo un telefilme que consiguió 10 millones de espectadores, terminó en la serie Cleim, que se emitió durante ochos en la cadena TF1.

Después de la COVID-19, Victoria Abril ha vuelto al teatro y lo hacía con una función en Francia que ha sido un éxito durante dos temporadas. Tras esta comedia, se mete en el papel de Medusa, una obra de la Grecia clásica que se podrá ver en el Festival de Teatro de Mérida y que pasará por más ciudades durante los próximos meses.

El método de Victoria Abril para aprender sus papeles

Tras el repaso a su carrera, Motos ha querido saber por qué se dedica a memorizar los textos mientras nada, especialmente cuando esta bajo el agua. Además de que lo utiliza para que las burbujas le hagan masajes en la cara, también lo hace para entrenar el cerebro, por eso memoriza muchas cosas mientras nada, algo que asegura que es una manera alejar el Alzheimer.

«Nado y el aburrimiento me lo quito memorizando», aunque no es lo único que hace mientras disfruta del mar, ya que no nada en piscina. Según ella, bajo el agua encuentra la manera perfecta de concentrarse en lo realmente importante y evitar los estímulos que hay fuera para poder «oír la cantidad de cosas inteligentes que tienes que decirte». Este método ha dejado impactado al presentador valenciano, que se ha declarado incapaz de hacer algo así cuando nada.