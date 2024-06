El pasado martes 18 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos. Durante toda la tarde, anunciaron que iban a lanzar una auténtica bomba que iba a marcar un antes y un después. Se trataba de una información que tenía una estrecha relación con uno de los colaboradores: Víctor Sandoval.

Fue entonces cuando, en Ni que fuéramos, compartieron el testimonio de un conocido cantante español que tuvo «una noche de amor» con el colaborador. Se trataba de nada más y nada menos que Luis Font, integrante de Locomía. Algo que, desde luego, dejó sin palabras a los espectadores del programa.

El artista, a través de un vídeo, confirmó que este miércoles contará toda la verdad respecto a esa historia que le une a Víctor Sandoval. «Estoy muy molesto con él. Sentí cierta atracción por él, pero la cosa no fue bien», comenzó diciendo Luis Font en el vídeo en cuestión que fue emitido en Ni que fuéramos.

«Me invitó a pasar un fin de semana en Barcelona y me pagó el billete de ida pero no el de vuelta. Víctor, de eso tenemos que habla», aseguró el cantante, dirigiéndose al colaborador del programa que se emite en Canal Quickie. Nada más ver las imágenes, Víctor Sandoval no tardó en pronunciarse sobre su historia con Luis Font.

«Lo manipula y lo exagera todo. De esa noche que vivimos no has contado la verdad», comenzó diciendo. Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano fue mucho más allá: «Si viene mañana yo no vengo. A mí este hombre me agredió. Vino a un bar donde estaba yo con Belén y me tiró un vaso de agua sin mediar palabra. Tuve a la policía en la puerta de mi casa una semana porque le denuncié».

Aprovechando su presencia en plató, Sandoval continuó mostrándose contundente: «Tuvimos una noche de amor de terror. Él no se acuerda de nada porque dice que eso no pasó». Y añadió: «Yo tengo un testigo, que es mi vecina, porque la puerta se abrió y se cerró más que la de El Corte Inglés». Por lo tanto, reconoció que su experiencia sexual con el conocido cantante fue «bastante desagradable».

Entre otras cuestiones, porque en sus partes tenía «Ferrero Rocher». Su compañera Marta Riesco reconoció no saber a lo que se estaba refiriendo, por lo que María Patiño quiso echar un cable a Víctor, dando a entender que había cierta falta de higiene. El tertuliano siguió su relato, alegando que le propuso darse una ducha pero, al final, no surgió.

Pero la historia no queda ahí, puesto que Sandoval vive un instante verdaderamente impactante. Algo de lo que, presumiblemente, Luis Font dará su versión de los hechos y, por ende, dará muchos más detalles de esa historia que le une al colaborador de Ni que fuéramos. ¿Estará Víctor en plató para responder a todo lo que crea necesario? ¡Comienza la cuenta atrás para descubrirlo!