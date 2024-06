Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizan una brutal bronca en directo: «Estás amargado»

El pasado lunes 17 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos, en Canal Quickie. De esta manera, Kiko Hernández hizo saber que este verano tanto un presentador como un colaborador iban a abandonar «la cadena de enfrente» y no por cuestiones personales. Una información que hizo que Kiko Matamoros y Belén Esteban acabasen teniendo un fortísimo enfrentamiento.

Tras la noticia que Kiko Hernández quiso compartir en el plató de Ni que fuéramos, el padre de Laura Matamoros quiso pronunciarse al respecto: «Quiero decir una cosa. En la cadena de enfrente, por mucho que nos desprecien y nos hagan vudú, están muy pendientes de lo que se dice y se hace aquí. Os voy a decir una cosa: sed menos miserables, de verdad».

Por si fuera poco, el colaborador del programa que se emite en Canal Quickie, quiso ir mucho más allá: «Lo digo porque el otro día di una información que me comentó un colaborador de Fiesta y ahora han iniciado una caza de brujas para saber quién habla conmigo. Preocuparos de otra cosa, preocuparos de hacer bien lo que hacéis, que no pasáis del dígito, por cierto».

Nada más escuchar sus palabras, María Patiño quiso parar los pies a su compañero. Al fin y al cabo, la presentadora de Ni que fuéramos le hizo saber que su comentario estaba prácticamente «rozando la venganza», algo que les hacía quedar bastante peor. Fue entonces cuando Kiko Matamoros no tardó en responder a la presentadora del programa en el que colabora.

«Venganza la suya. Lo único que estoy haciendo es reivindicar que entre compañeros no podamos decir las cosas. Ponerte a cazar brujas y a joder a la gente me parece demencial», aseguró el ex concursante de Supervivientes 2022. Fue entonces cuando Belén Esteban no tardó en estallar al escuchar las palabras de su compañero de programa.

«Me parecen tan nefastas y tan sucias algunas cosas, Kiko… En tu posición hemos estado todos porque nos echaron de mala manera, pero ir en contra de todo lo de Mediaset me parece muy detestable», aseguró la de Paracuellos. Acto seguido, añadió: «Hay gente trabajando allí a la que quiero y me parecen fatal muchas cosas de las que estás haciendo».

Como no podía ser de otra manera, el marido de Marta López Álamo no dudó en mostrarse de lo más contundente con la colaboradora: «A mí me parece fatal lo que tú estás haciendo ahora, pero me trae sin cuidado, es tu problema, no el mío», a lo que Belén respondió de la siguiente forma: «Estás amargado. Tienes sed de venganza, se te ve». Kiko no tardó en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá en este asunto, dejando algo muy claro: «Venganza la suya, que han apartado a gente del programa porque pensaban que eran ellos los que me dan información».