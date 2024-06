Lydia Lozano, impactada ante la prueba de la supuesta infidelidad del novio de Anabel Pantoja

Hace tan solo unos días, Lydia Lozano confesó en Ni que fuéramos que había recibido una información sobre una presunta infidelidad de David Rodríguez, actual novio de Anabel Pantoja y padre del bebé que la influencer está esperando. El pasado lunes 17 de junio, la colaboradora del programa del Canal Quickie se reunió con su fuente para poder ver las pruebas de este testimonio.

Entre otras tantas cuestiones, Lydia Lozano reconoció sentirse profundamente afectada con lo que había visto: «He pedido parar el audio», aseguró la periodista en el plató de Ni que fuéramos. Al ver las pruebas, no tuvo ningún tipo de duda sobre la veracidad de esa información que dio a conocer tan solo unos días antes.

El éxito de @fabricantestv y @nqfsalvame en @TENtv es hacer televisión con 2,50€ pero con ocurrencia y creatividad. Una reunión con una fuente en un descampado de Madrid. Es genial. Telecinco tendrá mucho dinero pero no tienen ideas. #NiQueFueramos17J pic.twitter.com/vpCnJyKIfP — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) June 17, 2024

«Jorge Moreno dio en el clavo», declaró Lydia Lozano, apoyando la información que el periodista compartió en Fiesta, programa presentado por Emma García, el pasado mes de mayo. Tal y como dio a conocer la colaboradora de Ni que fuéramos, tras las pruebas que pudo ver, la supuesta infidelidad habría tenido lugar en Gran Canaria, cuando David Rodríguez y un amigo se vieron con dos jóvenes.

«La denuncia que pone David es cierta. Él es anónimo y está sufriendo una extorsión», comentó la tertuliana, dejando claro que una de las chicas en cuestión ha compartido detalles creíbles sobre lo que supuestamente ocurrió, así como datos muy preciosos. Algo que ha dejado a la periodista verdaderamente sorprendida.

«Me ha ruborizado porque le conozco y me cayó muy bien», añadió, ya que ambos coincidieron en el cumpleaños de Belén Esteban. Pero no todo quedó ahí, ya que Lydia Lozano aseguró que la joven, con su testimonio, ha dado detalles verdaderamente explícitos, lo que llegó a incomodar a la comunicadora.

Tanto es así que, en varias ocasiones, ha pedido parar el audio: «Hay momentos en los que he pedido, por favor, parar. No me apetece escucharlo». Belén Esteban, que se encontraba en el plató de Ni que fuéramos escuchando atentamente a su compañera, prefirió no involucrarse en absoluto en este asunto.

Lo único que La Patrona –como ella misma ha querido que le llamen- ha alcanzado a decir ha sido lo siguiente: «Yo no quiero saber nada y no me quiero reunir con la fuente para poder ser cómplice de la historia. Anabel es como de mi familia». A pesar de que, según Lydia Lozano, la influencer es conocedora de la presunta infidelidad, habría optado por continuar con su relación con David Rodríguez, hasta tal punto que están esperando su primer hijo en común.