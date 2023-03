Vicco publica ‘Me muero x ti’, su esperado nuevo single

Vicco se ha convertido en una de las artistas revelación del momento en España. Tras haber conquistado al público en el Benidorm Fest con Nochentera, su propuesta para Eurovisión 2023, la artista comienza este viernes una nueva etapa en su carrera en la música.

La artista presenta este viernes 31 de marzo su esperado nuevo single. Bajo el título de Me muero x ti, Vicco regresa a la primera plana de la música de nuestro país con una propuesta potente y llena de fuerza, con la que no hay duda de que volverá a conquistar las pistas de baile de nuestro país.

«Me muero x ti es la primera canción que compuse para esta nueva etapa, con este tema conseguí desbloquear mi inspiración en cuanto a mi música. Después de muchos años escribiendo para otros me había olvidado un poco de mi esencia», explicó la artista días antes del lanzamiento.

“Me muero x ti” ya esta fueraaaaaaaa🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 https://t.co/aoZhK7P3Pw pic.twitter.com/ao9KEpHJas — V I C C O (@vicco_music) March 31, 2023

Y añade: «Me muero x ti habla de amor, que es algo que vais a ver mucho en mi música. Me vais a conocer más como artista y como persona. Estoy feliz de que por fin después de un año y medio todo esto vea la luz, esta nueva era se viene fuerte».

Se trata de una canción que sigue el pop electrónico de Nochentera, cuya inspiración visual ha sido el videoclip de Oops I did it again, de Britney Spears. Un nuevo adelanto del proyecto musical de Vicco, que tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas.

Por otro lado, el éxito de Nochentera sigue siendo imparable. Esta canción no tardó en posicionarse como una de las favoritas del Benidorm Fest. Con más de 21 millones de reproducciones en Spotify y 6,8 millones de visualizaciones en YouTube, está siendo uno de los grandes hits nacionales de este 2023.