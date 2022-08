‘Viajeros Cuatro’: una temeridad de Sonia Monroy casi termina en multa

Una semana más, Viajeros Cuatro regresó a la parrilla televisiva de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. En esta ocasión la encargada de guiarnos por las calles de Hollywood fue la actriz Sonia Monroy, quien lleva afincada durante más de una década en la ciudad cinematográfica por excelencia.

“Soy actriz y filmmaker y os voy a enseñar mi barrio, Hollywood”, comenzó presentándose frente a las cámaras. Un barrio que catalogó como “cutre” antes de dar a conocer que recientemente ha realizado una webserie sobre su vida. “Me la grabé aquí en Hollywood”, declaró.

Nos desplazamos hasta Los Ángeles y hacemos una visita guiada por el famoso paseo de la fama, Rodeo Drive y Venice Beach, el lugar preferido por sus habitantes para practicar todo tipo de deportes, de la mano de Sonia Monroy #ViajerosLosÁngeles https://t.co/pjeWlPX5Xj — Viajeros Cuatro (@viajeroscuatro) August 30, 2022

Cabe señalar que Sonia Monroy se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en nuestro país, entre otras cosas, por participar en los últimos años en realities como Supervivientes, La Casa Fuerte 2 o Campamento de verano. Pero, su sueño de crecer profesionalmente como actriz la ha llevado a cruzar el charco hasta tierras americanas.

De hecho, es tal la pasión que Monroy siente por su nuevo barrio que se ha tatuado su nombre en la espalda. Eso sí, lo que no pasó desapercibido por los espectadores fue el inesperado encuentro que tuvo con su otra compañera de profesión, Marilyn Monroe. Y es que, en el Teatro Chino había una fotografía en grande de la icónica diva, la cual Sonia no dudó en besar.

Pero, ese beso inocente pudo haberle costado caro a la actriz española, pues dejó la marca de su pintalabios en la fotografía. “Ya la he liado. No me acordaba que no llevaba el permanente. Madre mía, por esto me pueden multar, ¿eh? Me quitan la nacionalidad”, exclamó sacando rápidamente un pañuelo para limpiarlo. “Venga, antes de que llegue la policía. Ya está, ya está”, le dijo a los reporteros de Viajeros Cuatro.