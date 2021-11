La música lleva desde hace años, sobre todo desde que existen plataformas como YouTube o Spotify, siendo una herramienta principal para huir de los problemas, más ahora con todos los cambios que están habiendo en la sociedad. Ante ello es importante que estos temas se hablen en las propias canciones para poder así llegar hasta el público y concienciarlos de que es muy necesario hablarlos. Así Vega, ha estrenado su nueva canción ‘Bipolar’ que habla de sus problemas mentales. La canción se encuentra dentro de su nuevo disco de estudio ‘Mirlo Banco’ y ha sido compuesta por ella con la ayuda de Noa Rivera y María Fuentes con su música y la de Kike Fuentes.

La cantante quiso compartir un vídeo en Instagram donde habló de la salud mental y de cómo se originó la canción: “»Alguien que admiro profundamente escribió una canción que rezaba el equilibrio es imposible, por una vez yo me he propuesto la utopía de encontrarlo. De lograr encontrar un lugar para las dos, donde pueda convivir con mi peor versión. No hay nada malo en sentir así, solo (y no es poco) hay que aprender a lidiar con la crudeza y la belleza de vivir bajo su yugo. Asumirlo. Aceptarlo. Querer levantarte y aprender de los tropiezos. Y sí es con ayuda profesional, mucho mejor. A veces uno mismo es el peor enemigo que jamás tendremos. Pero esta vez no, YO no. No»

Con ello, Vega quiso reivindicar la importancia de la salud mental y lo necesaria que es para todos y lo poco que se utiliza por falta de personal y de recursos destinados a ella: “Actualmente una gran parte de la población en España acude a profesionales de la #SaludMental de forma privada, la gran mayoría aún sin poder, haciendo grandes esfuerzos económicos porque estos problemas les limitan para trabajar y vivir como el resto. Otros ni si quiera llegan a recibir su terapia o tratamiento porque no les alcanza ni para querer, y con querer no basta”.

“Esta es mi manera de volar hacia una vida más saludable y feliz: la música también es terapéutica, hacerla y escucharla”, fueron las palabras con las que la extriunfita finalizó el vídeo. Y es que, desde que salió de ‘Operación Triunfo’ hace 19 años se ha mantenido alejada de los focos, ya que no lo sentía compatible con ella misma. Lo que Vega tenía claro es que le gustaba componer canciones y nos lo ha demostrado con este tema que denuncia una situación que muchas personas viven y no pueden afrontar sea cual sea el motivo.