Usher se sincera sobre su actuación en la Super Bowl 2024: «Ha estado en mi lista de deseos mucho tiempo»

Usher será el protagonista de la próxima Super Bowl. El intérprete estadounidense actuará en el Halftime Show del evento deportivo más seguido del mundo, el próximo 11 de febrero de 2024, en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas. Una actuación que será seguida por millones de personas y que supone un hito en la carrera de cualquier artista.

«Es un gran honor tachar finalmente de mi lista de deseos una actuación de Super Bowl. No puedo esperar para llevarle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que se ha visto de mí antes», explicó el artista tras hacerse oficial el anuncio.

«Este es el escenario más grandioso en el que jamás se haya tocado. Esos 13 minutos lo significan todo. Definitivamente será un momento para recordar», dijo Usher en una entrevista con Zane Lowe para Apple TV realizada en París, donde está realizando una residencia en La Seine Musicale.

Better believe it.

USHER. LAS VEGAS. APPLE MUSIC HALFTIME SHOW. #SBLVIII https://t.co/SVUwkUqYzX@Usher @AppleMusic @rocnation @nfloncbs pic.twitter.com/HXGobBbhbt

— NFL (@NFL) September 24, 2023