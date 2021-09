El primer debate de ‘La última tentación’ ha sacado a la luz unos mensajes que se intercambiaron Marina y Lucía, ex participantes de ‘La isla de las tentaciones’, cuando estalló el enfrentamiento entre ellas debido al triángulo amoroso con Isaac Torres.

Tal y como explicó Sandra Barneda, los mensajes datan del momento en el que Lucía decidió confesarle a Marina que estaba comenzando a tener sentimientos por Isaac, que en aquel momento era pareja de la sevillana, después de abandonar juntos ‘La isla de las tentaciones’.

Sandra Barneda explicó que la conversación tuvo lugar el pasado 3 de marzo, mientras que la ruptura de Isaac y Marina ocurrió el 21 de marzo. Al parecer, el detonante de la ruptura fueron los sentimientos mutuos que comenzaron a tener Isaac y Lucía.

En las capturas de pantalla, se puede ver como Lucía le confiesa a Marina que ha comenzado a sentir cosas por Isaac que antes no sentía, y que le daba vergüenza decírselo. «Si no te lo digo, no estoy tranquila», concluye el mensaje de la gaditana.

El programa también compartió la segunda parte de estos mensajes, en los que Marina, completamente en shock, contesta a la que por aquel entonces todavía era su amiga. “Estoy un poco en shock, aunque una parte de mí lo sabía, por eso te dije que yo veía cosas raras”, comienza el mensaje.

“Me gustaría que me lo hubieras dicho antes en lugar de haber seguido haciendo la tonta en ese sentido, aunque para ti tiene que haber sido duro también, así que agradezco que me lo digas» se puede leer en el mensaje de la sevillana.