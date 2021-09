‘La última tentación’ ya ha llegado a Telecinco. En el estreno del reality, las parejas participantes conocieron la noticia de que durante el tiempo que estén en la isla, vivirán en villas separadas. Una decisión que no todos se tomaron de la misma forma. Sin duda, Lucía fue una de las más afectadas al conocer que se tenía que separar de Isaac.

La gaditana, que cuando se grabó el reality llevaba dos meses de noviazgo con Isaac, rompió a llorar al enterarse de que cada uno iba a estar en una villa, con sus consiguientes consecuencias al no saber lo que se van a encontrar allí.

“Tengo miedo porque recuerdo lo que pasé el año pasado y no quiero volver a sentirme de la misma manera», dijo Lucía muy nerviosa, al recordar que en esa misma isla se había terminado su relación con Manuel.

«Estoy súper enamorada de Isaac, yo creo que se me nota. Yo no veo a otro, solo a él», aseguró la joven, antes de desvelar la única razón por la que tanto Isaac como ella decidieron participar en ‘La última tentación’. “Quiero callar bocas a muchas personas que no se creen lo que hemos tenido”, señaló de forma contundente.

Durante el estreno del programa, Lucía e Isaac refrescaron la memoria a los espectadores, sobre cómo fueron los comienzos de su relación: «Llevo enamorada de él mucho tiempo, pero lo veía de una manera diferente, pensaba que él no estaría nunca conmigo», explicó la ex concursante de ‘La isla de las tentación’.

A pesar del miedo con el que comienza este nuevo reality, Lucía pone la mano en el fuego por Isaac: “Estoy segura de que Isaac no va a caer en la tentación”, asegura. Mientras que el catalán no duda en afirmar que: «Nuestra relación es espectacular, estamos en el momento más alto. Queremos demostrar el amor que nos tenemos después de todas las complicaciones que hemos tenido”. ¿Conseguirán superar esta prueba de fuego o caerán en la tentación?.