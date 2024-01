Última hora del estado de salud de Manu Sánchez tras ser diagnosticado de cáncer

Manu Sánchez se ha convertido en todo ejemplo de entereza y lucha desde que se supiese que sufre un cáncer testicular, noticia que hizo pública el pasado año 2023 en el programa La tarde aquí y ahora, presentado por Juan y Medio. Desde entonces ha ido informando de la última hora de su estado de salud.

Pronto se cumplirá un año desde que recibió la terrible noticia y mucho ha cambiado su vida en estos meses, tanto que incluso ha dejado su trabajo en televisión para centrarse en su recuperación. En las contadas ocasiones que los espectadores le han podido ver se encuentran las Campanadas de Canal Sur, donde llevó las riendas del cambio de 2023 a 2024 junto a la futbolista Olga Carmona.

Ha sido en TVE donde ha reaparecido este miércoles 24 de enero, en concreto en el programa Mañaner@s. Preguntado por Jaime Cantizado y sus colaboradores, ha explicado que está en «pleno proceso de curación, parece que las curvas complicadas han pasado».

Pese al optimismo, nunca pierde el temor a una temida recaída: «Seguimos mirando por el retrovisor porque puede que el malo venga otra vez por detrás y tenemos que estar preparados».

Como ya confesó en una reflexión que hizo en el programa Hora 25 de la cadena SER, y que que se volvió viral, el miedo siempre ha estado ahí. «He pasado el miedo y la aceptación de creer que podía morirme y no estaba exagerando», comentado.

Manu Sánchez: superar un cáncer 🔶Hablamos con el cómico @_ManuSanchez_, que fue diagnosticado de un tumor de testículo con metástasis en los ganglios#Mañaneros24Ehttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Vvj4O1RqjU — Mañaneros (@MananerosTVE) January 24, 2024

Ha contado que por culpa del agresivo cáncer que sufre, ha tenido momentos muy delicados durante todo el proceso: «Ha habido momentos en los que ha habido que enfrentarse a situaciones de vida o muerte».

¿Cómo se enteró de que sufría cáncer?

La noticia fue un jarro de agua fría que paralizó por completo su mundo, pero ha querido recordar ante las cámaras de TVE cómo fue aquel momento exacto. «Me había hecho unas pruebas porque me dolía la espalda… me dieron el resultado mientras estaba aparcando en un parking. En ese momento la sensación fue de mucho frío y después me fui al hospital», ha explicado.

Por si no fuera suficiente, Manu Sánchez vivía en esos mismos momentos lo que debía ser un momento de plena felicidad con la llegada al mundo de su segunda hija. A pocos días de esta gran noticia, tomó una decisión muy complicada sobre su enfermedad: «No conté nada a nadie en casa durante semanas. No quería robarle a mi hija, Leonor, la felicidad de su llegada».

En este momento todo se volvió secundario, pasando a otro plano el éxito profesional que vivía gracias a programas como Tierra de talento, en Canal Sur, o las obras de teatro que él mismo protagoniza. «Nada me daba más pavor que perderme la vida de mis hijos», siendo ese el mayor temor y la razón por la que lucha por recuperarse por completo.

Pese a que un cáncer siempre es una mala noticia, sí que ha podido descubrir algunas cosas buenas de su vida, como por ejemplo el amor de sus más cercanos: «Me he dado cuenta del amor verdadero de mi mujer, mis padres, mis amigos… «.

Pero no solo han estado a su lado, también ha puesto en valor que nunca han tenido una sola queja: «Siempre han estado a mi lado con la mejor de las sonrisas y eso es muy emocionante. Estar viendo que la familia te quiere con un amor verdadero…».

Una reflexión para los que se curan

Como es habitual en él, Manu Sánchez se ha guardado unas últimas palabras de esperanza, especialmente para los enfermos que han conseguido curarse. «Nos enteramos de todo el mundo que muere de cáncer, pero mucha gente se cura, nos curamos de cáncer. Ahora yo me entero de gente que viene y me dice ‘yo me curé’. Nos curamos, se puede, lo estoy consiguiendo y usted, que lo está pasando, apriete un poquito los dientes que más para adelante hay más y es precioso», ha terminado.