‘Tu cara me suena’: ¿quién es el ganador de la Gala 6 del programa?

Tu cara me suena ha vivido un final de infarto en su Gala 6 gracias a las grandes actuaciones de sus concursantes, que han llegado hasta el último momento con apenas un puñado de puntos de diferencia. Conchita, Raoul y Julia Medina se han disputado la victoria, que se ha decidido por el desempate del público.

Los tres concursantes han firmado una de sus mejores galas y la sevillana ha sido una de las que no ha querido perder la senda del triunfo después de ganar hace siete días con su imitación de Ana Mena. Para esta gala ha tenido que cambiar las coreografías por una puesta en escena mucho más sencilla, aunque también complicada, para cantar Used to be young.

«Lo que acabas de hacer es una animalada» 🤯 El programa del viernes no te lo puedes perder, palabra de @Chenoa. 😉 #TCMS

https://t.co/uQ8Bp3iBrY pic.twitter.com/5nmyS3qDiE — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 15, 2024

Chenoa y Lolita reconocían al final de su interpretación que había sido «una animalada» y que ponía en un aprieto al jurado a la hora de votar porque estaba siendo una noche para dar los 12 puntos a más de uno.

La que también ha llegado con muchas ganas a esta gala ha sido Conchita, que se ha convertido en la gran revelación de Tu cara me suena. Desde que se quitó todos los complejos a la hora de imitar se ha destapado como una favorita y con la imitación de Mecano, metiéndose en la piel de Ana Torroja, para cantar Cruz de navajas no ha sido menos.

Ángel Llácer, que ha vuelto tras faltar la semana pasada, ha dejado claro que la cantante había sido «sinónimo de 12». Carlos Latre también ha caído rendido a su actuación y también le ha anticipado que tendría una muy buena nota por su parte.

Pero Raoul Vázquez tampoco se lo ha puesto fácil y ha querido defender su liderato en la clasificación con otra actuación impecable. En esta Gala 6 se ha convertido en Michael Bublé y ha cantado Cry me a river, volviendo a dejar claro que luchará por la victoria final si no pasa una catástrofe de última hora.

Tras los votos de público y jurado, Conchita y Raoul Vázquez han llegado empatados a 23 puntos, aunque ha sido el catalán el que se ha convertido en ganador gracias a que ha sido el que ha recibido los 12 puntos del público. Se trata de su tercera victoria en el programa, dejando claro que será muy complicado que no se convierta en el ganador final.

Pese al descontrol del momento, Raoul ha salido al escenario a recoger su premio de 3.000 euros, aunque ha decidido dejar que sea Conchita, que se ha quedado a las puertas de ganar, la que done el dinero a la asociación que decida. Se trata de un pequeño consuelo para la cantante, que ha conseguido adaptarse a la perfección al programa después de comenzar con muchas dudas.

«Me hace mucha ilusión donarlo porque todos sabemos lo que es adoptar a un niño, pero poco se habla de que es la acogida y ahí hay un montón de familias que acogen a niños desde que a lo mejor tienes dos años y hasta los 18 y luego aparecen los padres y es durísimo», ha comenzado.

Es por eso que el dinero irá a parar a la asociación GAIA que hace una labor de ayuda y apoyo a las familias que se ofrecer a acoger a niños. Ella ha decidido donar directamente a ellos porque les conoce de primera mano y sabe cómo funciona.

Así está la clasificación general de Tu cara me suena

Raoul sigue liderando con 126 puntos, pero Julia Medina le sigue a poca distancia. En tercera posición se coloca David Bustamante, mientras que Supremme de Luxe pelea con Conchita por la cuarta posición. Mientras, en la parte baja se mantienen Miguel Lago con 70 y Valeria Ros con 65 puntos.