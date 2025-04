Tu cara me suena 2025 ya está aquí y en su estreno ha dejado claro que el nivel de los concursantes es muy alto, teniendo hasta a cinco favoritos para la victoria final. Cuatro de ellos se han jugado ser el primer vencedor gracias a que el jurado y el público les han dejado en apenas un puñado de puntos. Gisela, Melani, Bertín Osborne y Mikel Herzog Jr. han luchado hasta el final por llevarse la mayor puntuación, especialmente la de la gente que estaba en las gradas del plató, que esta vez no ha cambiado en exceso las valoraciones que ha dado el jurado tras ver las actuaciones.

La atención ha estado centrada en varios momentos importantes de la gala, ya que se trataba de la primera sin Carlos Latre entre el jurado. El humorista abandonó el programa, después de estar en todas sus ediciones, para fichar como estrella en Mediaset. Tras su batacazo en audiencias con Babylon Show, con el que pretendía competir contra El Hormiguero y La Revuelta, parecía que podría regresar a la que fue su casa, pero no ha sido así. El catalán firmó un contrato de permanencia con Telecinco, por lo que ya es colaborador de El programa de Ana Rosa, ha aparecido en Universo Calleja y ha estrenado el espacio El rey del mando. Pero no acaban ahí sus funciones, ya que pronto comenzará su trabajo en Got Talent, programa en el que sustituirá la baja de Florentino Fernández, que precisamente ha fichado por Tu cara me suena para suplir la baja del catalán. Un intercambio de cromos que no estaba pensado hace apenas unos meses.

Pero no sólo Flo ha sido el protagonista, también Ángel Llácer ha podido volver completamente recuperado a su puesto como presidente del jurado. El actor tuvo que abandonar la anterior edición por culpa de una bacteria que casi le mata y que incluso estuvo cerca de hacer que le amputasen la pierna, pero su salud ya ha mejorado e incluso ha podido celebrarlo subiéndose (con ayuda) a la mesa del plató.

Pero, tampoco hay que olvidarse del esperado estreno de Bertín Osborne en el programa de imitadores. El presentador y cantante ha tenido que abandonar su programa en Canal Sur (que también se emite los viernes noche) para no hacerse la competencia a sí mismo y centrarse en las grabaciones.

En su primer día ha dejado grandes momentos con su amiga Lolita Flores, a la que ya ha devuelto las 10.000 pesetas que le debía desde hace décadas, y ha tenido que imitar a Omar Montes. Se trataba de algo histórico, ya que ha dejado claro que es la primera vez en casi 40 años que se maquilla para ponerse ante las cámaras, algo que hasta ahora no había dejado que hiciesen en ninguno de los programas en los que ha trabajado (y han sido muchos).

Gisela ha sido una de las primeras en tener que estrenar el plató del programa, debiendo meterse en la piel de Katy Perry con su canción Teenage Dream. La cantante de Disney ha dejado claro que es capaz de imitar cualquier voz, aunque también ha tenido que admitir que Chenoa y Ángel Llácer son sus amigos desde que se conocieron en la primera edición de Operación Triunfo, por lo que espera que ellos siempre le den buenas puntuaciones.

Melani García, ganadora de La Voz Kids (cuando se emitía en Telecinco) y representante de España en Eurovisión Junior en 2019, es una de las grandes favoritas a la victoria. Con su imitación de Celine Dion ha dejado claro que va a por todas y ha mostrado su talento a los espectadores que no la conociesen.

En la pelea también ha estado Mikel Herzog Jr., hijo del cantante Mikel Herzog, que representó a España en Eurovisión 1998. Aunque es uno de los más desconocidos, tiene una gran carrera como actor de musicales, por lo que ha sabido meterse en la piel de Abraham Mateo y su canción Maniaca.

¿Quién ha ganado la primera gala de ‘Tu cara me suena’?

La voz de Melani ha dejado tanto al jurado como al público del plató completamente impactados, por eso se ha llevado el 12 de casi todos, excepto el de Flo y Lolita, que le han dado un 11, sumando un total de 24 puntos. Por detrás han quedado Mikel, con 22; y Bertín Osborne y Gisela, que han empatado a 19 puntos. Más lejos ha estado Ana Guerra, que no ha podido pasar de los 15 puntos en su estreno.

Melani ha podido donar el dinero a la Fundación Horta Sud, a la que pertenecen muchos de los pueblos que se vieron afectados por la terrible DANA que inundó las calles de 75 localidades de la Comunidad Valencia. Para ellos van los 3.000 euros de premio del programa.