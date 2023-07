‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 15?

No es ningún secreto que Tu cara me suena es uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega, cada viernes, en Antena 3. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado viernes 29 de junio pudimos disfrutar de la Gala 14 de Tu cara me suena 10. Entre otras cuestiones, vimos cómo Jadel conseguía la victoria tras una impecable imitación de Duffy. Por si fuera poco, fuimos testigos de cómo Miriam Rodríguez se convertía en la primera finalista de la edición.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, disfrutaremos de la Gala 15 donde conoceremos el nombre del resto de finalistas. Por lo tanto, todos y cada uno de los concursantes darán lo mejor de sí mismos para intentar ganarse un hueco en la gran final de esta exitosa e histórica décima edición. ¿A qué artistas imitarán y con qué canciones? ¡Lo descubrimos!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 15 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

Miriam Rodríguez – El anillo, de Jennifer Lopez Agustín Jiménez – Ay Jalisco, no te rajes, de Jorge Negrete Andrea Guasch – Eternal Flame, de The Bangles Susi Caramelo – Last Friday Night, de Katy Perry Jadel – Qué sabe nadie, de Raphael Josie + Supremme de Luxe – Desde esa noche, de Thalía y Maluma Merche – La hiedra, de Paloma San Basilio Anne Igartiburu – Tití me preguntó, de Bad Bunny Alfred García – Can’t help falling in love, de Elvis Presley Sandra Golpe – Flowers, de Miley Cyrus