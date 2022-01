Nia Correia es una de las concursantes que mejores actuaciones está haciendo en esta nueva edición de ‘Tu cara me suena’. Este éxito, no obstante, se ha convertido en una arma de doble filo para la artista canaria, que ocupa la segunda posición en la clasificación general.

Parte de la audiencia ha asegurado en redes sociales que la triunfita está siendo mimada en exceso por el programa, debido a que solamente le dan imitaciones de cantantes negros. Esto, según esta teoría, favorecería a Nia, ya que no tendría que salir de su zona de confort.

Hasta el momento, Nia ha tenido que representar a Alicia Keys, Lil Nas X, Buika, The Pussycat Dolls, Antonio Machín, Tina Turner, Jennifer Hudson y Jennifer López. Y en la próxima gala será Usher.

Caballero por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort? Porque soy negra? Ufffff ya va bueno

Ni Lil Nass , ni Antonio Machin , ni Jennifer Hudson , ni Alicia Keys y puedo seguir pero no se han emitido . Hasta ahora la única persona a la que imité que es — NIA (@NiaCorreia) January 15, 2022

La concursante de ‘Tu cara me suena’ no se ha podido callar ante las acusaciones de favoritismo y ha acudido a Twitter para desmentirlas completamente. Y no lo ha hecho de cualquier manera: ha contestado directamente a una de sus detractoras.

A través de su cuenta de Twitter, ha asegurado que la única imitación que ha tenido hasta ahora y que le ha resultado cómoda ha sido Celia Cruz, que fue con motivo de la gala especial de Navidad. Por esto, Nia ha apuntado que estos «argumentos para decir que no estoy trabajando como los demás ya empiezan a tocarme la moral».

De esta forma, ha asegurado parte de la audiencia de ‘Tu cara me suena’ es racista, porque lo único que les molesta es ver a una artista negra en televisión. María Peláe, no ha dudado en salir en su defensa y asegurar: «Podrían decir que yo también estoy en mi zona de confort por imitar a blancos y a que os parecería absurdo? Pues así es, absurdo».