‘Tu cara me suena’: Josie gana la Gala 8 con una compleja y perfecta imitación de Villano Antillano

No es ningún secreto que Tu cara me suena, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Motivo más que suficiente para que hayan llegado a realizar un total de 10 temporadas. ¡Siempre logran sorprender a todos sus espectadores!

El pasado viernes 19 de mayo pudimos disfrutar de una espectacular Gala 8 de esta décima edición de Tu cara me suena. La primera en salir al escenario del programa de Antena 3 fue la ganadora de la gala anterior, Andrea Guasch, que volvió a marcar la diferencia con una gran imitación de Jerry Lee Lewis con la canción Great balls of fire. La siguiente en actuar fue Susi Caramelo, que no dejó indiferente a nadie con su imitación de Rafaella Carrà en la canción Bailo, bailo.

Miriam Rodríguez fue la tercera concursante de Tu cara me suena en actuar, dejándonos un gran sabor de boca. Y es que superó el gran reto que tenía por delante: imitar a Amy Winehouse con uno de sus temas más exitosos: Rehab. Todo ello mientras Agustín Jiménez se metió en la piel de Topolino Radio Orquesta en la canción Mi casita de papel.

El siguiente participante de esta décima edición del programa de Antena 3 fue Jadel, que volvió a cumplir un sueño al imitar a Bruno Mars en Versace on the floor. Anne Igartiburu tuvo la suerte de compartir una maravillosa experiencia con Ana Torroja, ya que contó con ella para poder imitarla con la canción Un año más.

A continuación, pudimos ser testigos de la que fue, sin duda, una de las grandes actuaciones de la noche: Josie fue Villano Antillano con la exitosa BZRP Music Sessions #51 con el productor argentino Bizarrap. ¡No dejó indiferente a nadie! Al igual que Merche que, tras su sonada ausencia en la gala anterior, regresó con más fuerza que nunca, imitando a Isabel Pantoja con El Moreno.

Alfred García también pudo cumplir un sueño: imitar a Troy Bolton, de High School Musical, con la canción Breaking Free. Pero no lo hizo solo, ya que tuvo la oportunidad de invitar al programa a Marina Carmona para ser Gabriella. ¡Fue espectacular! En esta ocasión, el invitado de la noche fue Diego Arroyo, que quiso meterse en la piel de Robbie Williams en Candy.

A continuación, tanto el jurado de Tu cara me suena como el público que se encontraba en plató emitieron sus votos. Así pues pudimos comprobar cómo, en esta ocasión, la medalla de bronce era para Andrea Guasch (19 puntos), la de plata era para Miriam Rodríguez (22 puntos) y la victoria, tras obtener el 12 del jurado y del público, era para Josie (24 puntos). ¡Muy merecido!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 9 de Tu cara me suena?

Tras descubrir que Josie era el ganador de este programa, fue el momento de que los concursantes se enfrentaran al pulsador. Agustín Jiménez obtuvo la casilla de “Trae a dos amigos” para imitar a José Luis Perales, mientras que Alfred García obtuvo la de “Original y copia”, por lo que imitará a David Civera junto al propio artista.

Merche tendrá como reto meterse en la piel de Mon Laferte, mientras que Anne Igartiburu será Amaia. Jadel se quedó muy satisfecho al obtener del pulsador a Camilo, al igual que ocurrió con Miriam Rodríguez cuando descubrió que tendría que imitar a Meghan Trainor. Josie, por su parte, obtuvo a El Príncipe Gitano.

Andrea Guasch se vio sorprendida al obtener la casilla “Te lo robo” y aunque, en un principio no lo tuvo claro, decidió robar a Susi Caramelo. Así pues, la concursante se quedó con Mónica Naranjo y la humorista volvió a acudir al pulsador. En esta ocasión, descubrió que tendrá que imitar a C. Tangana. ¡Vaya Gala 9 nos espera la próxima semana!