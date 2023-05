¿Por qué Merche no está hoy en ‘Tu cara me suena’?

Sopresa entre los espectadores de Tu cara me suena al comprobar que Merche no está en el plató del programa de Manel Fuentes de forma inesperada, algo que ya pasó con Lolita hace semanas. Te contamos por qué la cantante andaluza no estará esta noche junto a sus compañeros.

La noche comenzó con un enigmático mensaje del presentador, que apenas dijo unas palabras sobre este tema y dejó muchas dudas sobre él. «Le damos un besito a Merche, que no hoy está con nosotros», era lo único que decía, sin dar más explicaciones.

Por este motivo será ella la que reciba la menor puntuación de la gala, es decir, los cuatro puntos de todos los miembros del jurado y del público, quedando última en la clasificación de la noche. Esta consecuencia la hará bajar respecto a sus rivales por las primeras posiciones.

¿Por qué ha faltado Meche a la gala de Tu cara me suena?

Pese a la falta de explicaciones, la concursante sí que explicó en una entrevista concedida a FormulaTV los motivos de su ausencia. En ella habló de lo duró que fue su paso como concursantes y que tuvo algunos problemas extra como un contagio de Covid y un desgarro muscular.

Según aclara, por este problema muscular tuvo grandes problemas para cantar en la primera gala del programa después de hacerse daño en un concierto. Para su desgracia, al día siguiente de este pequeño accidente debía viajar para grabar: «No les iba a dejar tirados».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tu cara me suena (@tucaramesuena)

Por suerte, con el paso de las semanas se fue recuperando y cuando estaba en un gran momento se contagió: «La semana del Covid no actué». Igual que le ocurriese a Lolita hace solo unas semanas, decidió pasar la enfermedad antes de regresar al trabajo para evitar que enfermasen más compañeros.

Pero para Merche no fue ni mucho menos fácil, ya que confesó que tuvo secuelas por culpa de la enfermedad como pérdida de memoria y cansancio extremo. Esto quiere decir que en las próximas semanas sus actuaciones no podrá realizarlas en plena forma, una desventaja.