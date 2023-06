‘Tu cara me suena’ anuncia los invitados de hoy para la Gala 11

Tu cara me suena regresa un viernes más a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la victoria de Alfred en la décima gala del programa, esta noche los nueve concursantes se volverán a meter en la piel de diferentes artistas, para sorprender a los miembros del jurado con sus actuaciones.

El nivel de dificultad al que se someten los concursantes en el talent show de Antena 3 cada semana es más alto. Todos ellos persiguen el mismo objetivo: alzarse con el primer puesto del ranking, de esta forma cada semana se superan con sus actuaciones.

En la nueva entrega de Tu cara me suena, los espectadores disfrutarán de grandes actuaciones de los concursantes, y además una gala más, el plató se volverá a llenar de invitados estrellas, que acudirán para actuar junto a algunos de los concursantes.

No sabemos si estamos preparados para lo que se nos viene esta noche en #TuCaraMeSuena. 😂🤭 👉 Lo que si sabemos es que las risas están MÁS que aseguradas. Mañana tendréis agujetas, no digáis que no os hemos avisado. 🤪 A las 22 horas os esperamos en @antena3com. 📺 pic.twitter.com/Ggfc801XRS — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 9, 2023

Silvia Abril

La actriz y humorista regresa al plató de Tu cara me suena, tras haber sido concursante en el año 2015. En esta ocasión, lo hace para cantar junto a Susi Caramelo. Ambas se meterán en la piel de Elton John y RuPaul para interpretar el éxito mundial Don’t go breaking my heart.

Raúl Pérez

El imitador y guionista visitará el plató de Tu cara me suena para cantar con Agustín Jiménez. El concursante y su acompañante se meterán en la piel de Sergio Dalma y David Bustamante para interpretar Dos Hombres y un destino, con la intención de dejar al jurado sin palabras.

Ricky Merino

El artista acudirá al plató de Tu cara me suena para sorprender a los jueces con una interpretación de la canción Unholy, del artista británico Sam Smith. Un reto muy complicado que el mallorquín intentará superar con creces.