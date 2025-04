‘Tu cara me suena 12’: ¿a qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 1?

Tu cara me suena arranca su edición de 2025 con estrenos en el jurado y con un regreso muy esperado por todos los espectadores, ya que la temporada pasada apenas pudo estar presente. Además, los concursantes deberán presentarse ante el público, que tendrá que ir descubriendo a los posibles favoritos, con especial interés en ver a Bertín Osborne en su nueva faceta como imitador o a Goyo Jiménez sin su famosa barba, una imagen que tanto impactó en su paso por El Hormiguero hace apenas unos días. Estas son todas las actuaciones de la noche en su primera gala.

Ana Guerra será Karol G y tendrá que cantar su canción Si antes te hubiera conocido. Aunque la canaria pertenece a una generación de la que muchos son fans de la colombiana, lo cierto es que asegura que el pulsador se ha portado mal con ella, ya que no es una artista a la que siga mucho. «Soy muy antigua», de esta manera ha dejado claro que su relación con la música urbana y el reggaeton no es muy fuerte. Algo en lo que ya incidió en el pasado cuando no estaba muy contenta por tener éxito por canciones como Lo malo y Ni la hora, que fueron hits veraniegos y llenos de ritmo, alejados del pop tradicional al que ella está acostumbrada.

Aunque Ana Guerra dice haber tenido mala suerte con el pulsador, lo cierto es que peor le ha ido a Goyo Jiménez, que se ha tenido que despedir de su famosa barba para hacer de El príncipe gitano. Para cantar el famoso Obí, obá se ha tenido que afeitar por completo, algo que hacía 17 años que no ocurría, tal y como explicó en El Hormiguero. Aunque es posible simular calvas con un producto llamado calota, una especie de gorro que simula la textura de una cabeza sin pelo, para la barba la única manera es pasar la cuchilla.

Gisela debutará haciendo de Katy Perry con su canción Teenage Dream. Su actuación le servirá para reencontrarse con su amiga Chenoa y con Ángel Llácer, que fue su profesor de interpretación en la primera edición de Operación Triunfo.

La humorista y estrella de las redes sociales, Esperansa Gracia (su nombre en la red), demostrará que llega dispuesta a hacer reír al público con su imitación de La mosca Tse Tse, cantando su tema Te quiero comer la boca. Otro de los jóvenes de la edición, como es Mikel Herzog Jr., tendrá que cumplir con la etiqueta de favorito a la victoria al meterse en la piel de Abraham Mateo y cantar Maniaca, versión que el andaluz hizo del clásico Maniac, que popularizó Michael Sembello en 1983.

La benjamina del programa es Melani García, que pese a todo tiene una gran experiencia en televisión. La valenciana ya participó en el año 2018 en La Voz Kids, ganando su edición, cuando todavía se emitía en Telecinco, para más tarde representar a España en Eurovisión Junior, quedando en tercer lugar. Ahora, en su estreno en Tu cara me suena tendrá que sacar toda su voz para imitar a Celine Dion en su actuación en la Torre Eiffel de París en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024.

Bertín Osborne, el más esperado de ‘Tu cara me suena’

El presentador y cantante ha tenido que abandonar por un tiempo su puesto El show de Bertín, para no competir los viernes contra sí mismo, ya que su programa en Canal Sur se emite a la misma hora que el espacio de Antena 3. En su estreno, deberá hacer todo lo posible para parecerse a Omar Montes y cantar La sevillana, uno de los últimos éxitos del cantante de Carabanchel.