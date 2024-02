‘Tu cara me suena 11’ anuncia los primeros concursantes confirmados: un cantante, una presentadora y una humorista

Atresmedia ya ha desvelado los primeros nombres de los protagonistas de Tu cara me suena 11. La cadena ha avisado de que la nueva edición del programa está al caer y, como es de costumbre, estará dirigido por Manel Fuentes como las pasadas temporadas. Los fans del concurso de preparan para la vuelta de su programa favorito.

La cadena ha anunciado el nombre de los tres primeros concursantes del programa: el cantante David Bustamante, la presentadora Raquel Sánchez Silva y la cómica Valeria Ros. Los fans no han quedado indiferentes al conocer los nombres de algunas de las caras que estarán presentes en esta nueva edición.

Concursantes de ‘Tu cara me suena 11’ en Antena 3: ▪️Valeria Ros

▪️David Bustamante

▪️Raquel Sánchez Silva#TuCaraMeSuena #TCMS pic.twitter.com/tMJbMfVtnD — telemagazine (@telemgzn) February 7, 2024

Con su regreso a la pantalla en Maestros de la costura, los telespectadores no se esperaban volver a ver a Sánchez Silva participando en otro concurso como es Tu cara me suena. David Bustamante vuelve a los concursos tras haber participando en El Desafío en el año 2021 y en la sexta edición de Masterchef Celebrity. Además de Bailando con las estrellas o Fantastic Duo en TVE, donde el cantante también participó. Valeria Ros se une a estos dos primeros participantes desvelados de la undécima edición del concurso.

Y es que la cómica ya es un rostro conocido y familiar de la cadena, ya que, desde el pasado año 2019 trabaja en Zapeando como colaboradora del programa. Y no solo eso, ha sido una de los encargados de presentar las Campanadas de este último año, siendo la segunda vez consecutiva que presenta el gran evento de fin de año el La Sexta.

Valeria Ros será concursante de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 ▪️La presentadora, humorista y colaboradora de ‘Zapeando’ se lanza al gran reto de #TuCaraMeSuena #TCMS pic.twitter.com/WdjEygdozy — telemagazine (@telemgzn) February 6, 2024

La pasada edición de Tu cara me suena

En la anterior entrega de Tu cara me suena, la final se disputaba entre Miriam Rodríguez, Alfred García, Andrea Guasch, Jadel y Merche, que luchaban por el título del ganador del programa.

Imitando a Lady Gaga y su Always Remember Us This Way, la ex «triunfita» Miriam Rodríguez se alzaba con el premio de la pasada edición del concurso. Además, compartía escenario con su antiguo compañero Alfred García, con quien estuvo en la edición de 2017 de Operación Triunfo.

💥 Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_ ) se convierte en la GANADORA de la décima edición de Tu Cara Me Suena #TCMSFinal ▪️Su apuesta para esta final fue la canción «Always remember us this way» de @ladygaga con voz y piano en directo. pic.twitter.com/IdnyMY9ME1 — Raw Magazine 🔥 (@rawmgzn) July 22, 2023

Con el estreno de la nueva edición de Tu cara me suena 11 queda cada vez menos para conocer quién tomará el relevo de la gallega en esta nueva entrega del programa de Atresmedia que tanto ha conquistado al público a lo largo de los años.