Tremendo enfado de una comensal de ‘First Dates’: «Yo no abro las piernas cuando bebo un tinto»

Mari Carmen llegó al restaurante de First Dates, en Cuatro, muy bien acompañada: su hijo Moisés fue quien la llevó hasta el programa, donde la viuda buscaba una nueva oportunidad en el amor. Lo dejó claro nada más saludar a Carlos Sobera: «Yo no quiero compañía, quiero un amor». Su cita era José Luis, que incluso recibió el visto bueno de Moisés. Sin embargo, la noche se torció muy pronto, mucho antes de lo que nadie esperaba. El soltero no tardó en sacar el tema de su vida íntima: «Me gustaría hacer el amor todos los días», confesó. Mari Carmen respondió con ironía a cada uno de sus comentarios, y cuando él le soltó un «¿Tú ya me quieres llevar al huerto?», ella le contestó con un rápido «¿Aquí hay huerto?». Lejos de cambiar de tema, José Luis siguió insistiendo durante toda la cena, cada vez con menos tacto.

«¿Te gusta la cama?», le preguntó él en otro momento, empeñado en hablar de su apetito sexual. Mari Carmen tenía respuesta para todo: «Yo sola disfruto un montón con mis deditos de bailar sevillanas», bromeó. «Lo va a seguir haciendo sola durante mucho tiempo», replicó José Luis. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando ella comentó que el vino le afloja las piernas, él aprovechó para hacer un comentario de doble sentido a la camarera: «Se le abren». A Mari Carmen no le hizo ninguna gracia, y lo calificó de «sinvergonzonada». Además, José Luis tampoco se cortó con los comentarios sobre su físico: «Yo que venía todo ilusionado y veo que… hombre, me caes muy bien, pero no eres la Venus de Botticelli». Y remató: «El tiempo, que es implacable». Con cada frase, la paciencia de Mari Carmen se iba agotando, hasta llegar a un punto sin retorno.

«Con todo lo que yo valgo, no vale ni medio euro»

A solas, la soltera no se mordió la lengua y tachó a su cita de «asqueroso» y «maleducado». «Con todo lo que yo valgo, no vale ni medio euro», sentenció, molesta también porque él se había referido a ella como «esto».

En la decisión final, Mari Carmen explotó: «Yo no abro las piernas cuando bebo un tinto, se me aflojan, ¿te enteras? ¡Se ha acabado!»

Y, dicho esto, le devolvió sus flores y se marchó. Una cita que, desde luego, no olvidará.