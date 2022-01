Toñi Moreno vuelve al plató de ‘Cuatro al día’, tras haber pasado unas semanas que ella mismo ha definido como “horrorosas”. Nos encontramos ante un panorama donde los contagios no hacen más que aumentar, esto ha causado que mucha gente haya tenido que auto confinarse estas navidades, siendo este el caso de la presentadora.

Tal y como dijo ayer en su vuelta al trabajo, asegura que a día de hoy se encuentra con un buen estado de salud. Aunque mantiene su deseo de dejar atrás los recuerdos de estas navidades, las cuales ha tenido que pasar encerrada en una habitación sin poder disfrutar con su familia, en especial con su hija Lola de 2 años: “Mi hija, pasó las fiestas con mi madre”.

Toñi Moreno cuenta su fatídica experiencia tras contagiarse de covid: “He pasado unas vacaciones horrorosas” #CuatroAlDía11E

Toñi recalcó los graves síntomas que ha sufrido a pesar de estar vacunada con la dosis completa: “Me ha dado fuerte el virus. He perdido el olfato y he estado como si me hubiese atropellado un tren” contaba la presentadora.

Después de pasar el virus, ha compartido una anécdota que vivió durante el confinamiento que vivió en su casa, que ahora cuenta con una sonrisa. Y es que su amiga, Vanesa Martín le recomendó que probara a comer más puerro si realmente no saboreaba nada.

No sabemos si se ha recuperado gracias a los remedios de Vanesa, o al reposo de la andaluza. Lo que sabemos es que ha logrado recuperarse del virus, y ahora está preparada para hacer frente a un nuevo cargo como presentadora de la nueva edición de ‘Secret Story’.

Según lo que se reveló en la presentación de esta segunda edición, el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, habló acerca de la decisión de apartar al presentador por entonces, Jorge Javier Vázquez de esta nueva entrega del reality: “Él siempre ha dicho que se maneja mejor entre celebrities y famosos que con anónimos. Ni siquiera nos planteamos su nombre” aseguraba de manera rotunda, a lo que añadió la incorporación de Sandra Barneda y Toñi Moreno. Esta nueva edición comenzará esta noche, siendo Carlos Sobera el encargado de dar el pistoletazo de salida.