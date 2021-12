El pasado miércoles 22 de diciembre se celebró el Sorteo Extraordinario de Navidad. Un sorteo que, como era de esperar, ha dejado muchísimos premios en todo el país. Más allá del Gordo o del resto de importantes premios, muchos se han conformado con haber recuperado lo jugado o, incluso, lograr un reintegro. Algo similar ha ocurrido con Jorge Javier Vázquez.

El presentador de ‘Sálvame’ anunció en el programa del pasado miércoles que había sido uno de los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. “Oye, que me ha tocado la Lotería”, comentó Jorge Javier Vázquez ante sus compañeros, que se encontraban realmente sorprendidos con la noticia.

Lo cierto es que no todo es lo que parece. Al parecer, el presentador de televisión habría conseguido nada más y nada menos que 120 euros. ¿La razón? Entre otras cuestiones, uno de sus décimos terminaba en 8, que coincide con El Gordo (86.148). Por lo tanto, ha ganado más dinero de lo invertido en ese décimo de la Lotería de Navidad.

Por si fuera poco, varios colaboradores han conseguido cierta cantidad de dinero gracias a la productora Unicorn Content, puesto que adquirieron varios décimos que resultaron premiados. A pesar de todo, Jorge Javier ha querido aclarar que su premio no tiene nada que ver con estos, sino a otro completamente diferente que habría comprado él.

Sea como sea, el presentador fue uno de los afortunados en este Sorteo Extraordinario de Navidad. A pesar de todo, está viviendo uno de los momentos más tensos de su trayectoria profesional tras el fortísimo encontronazo que tuvo con Lucía Pariente en la final de ‘Secret Story’ del pasado 23 de diciembre.

No solamente tomó la decisión de expulsar de plató a la exconcursante del reality, sino que también aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje de lo más contundente a Alba Carrillo. “Alba, cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero estamos hasta las narices. A mí ni me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa. Cuidadito, cuidadito”, expresó.