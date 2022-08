Tones and I presenta ‘Charlie’, su esperado su nuevo single

Tones and I acaba de lanzar su nueva canción en todas las plataformas musicales, esta lleva por nombre Charlie, la cual tiene una fuente de inspiración que pocos se esperan. La canción se estrenó mientras estaba siendo entrevistada en el programa Jimmy Kimmel Live!, el cual es uno de los Late Night Shows más famosos del planeta.

El nombre de la canción, tal y como ha reconocido la intérprete de Dance Monkeys hace alusión directa al nombre de su mascota, un labrador el cual se llama Charlie, y del que no ha dudado decir que extraña muchísimo cuando está de gira y que en muchas ocasiones, es fuente de su inspiración.

“Charlie doesn’t care about the weekend, Charlie parties every single night, I swear that Charlie’s doing all that he can, I think that Charlie lives his own life” reza el estribillo de la canción, una referencia algo gamberra para su perro, que ha confundido a los mayores fans de la artista australiana hasta que reveló la identidad del personaje sobre el que versa el single.

Este año no ha sido especialmente prolífico para Tones and I, que ha sacado solamente dos canciones antes que esta. Una de ellas se trata de Eyes don´t lie, junto al Dj y productor estadounidense Makclemore, que ha sido todo un éxito para ambos.

La canción ha alcanzado en casi una semana las 100000 reproducciones en YouTube, una muestra de que ha tenido una buena acogida entre sus seguidores más acérrimos. No cuenta con un videoclip oficial, acompaña la letra con una animación de un perro conduciendo por un espacio cibernético.

Veremos si la artista de Australia sigue inspirada y consigue sacar más canciones de aquí a que se acabe el año. No sabemos si esta sequia obedece a que está reservándose para un proyecto de gran envergadura.