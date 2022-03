Una vez más Tom Brusse entra en un reality con novia, Sarah López, y se olvida de ella. En menos de 24 horas que llevaba en ‘Secret Story’ ya empezó a sentirse atraído por la nueva concursante, Sara, olvidando así la relación de cuatro meses que tenía fuera de la casa. Sin embargo, esta vez el francés ha decidido pedir a la organización del programa ponerse en contacto con la que todavía era su novia para aclarar las cosas y tomar una decisión.

Antes de que se produjese la llamada, él quiso justificar su actitud diciendo que no la había echado de menos desde que había entrado, por ello tomó la decisión de acabar con la relación lo antes posible. Nada más verse, Sarah empezó a recriminar a Tom sus actos: «Me has dicho que me querías más que a nadie, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre y después de 24 horas te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo», estallaba la joven sin comprender cómo su novio se había olvidado de ella tan rápido en ‘La casa de los secretos’.

Tom Brusse ha finalizado su relación con Sarah 😱 ¿Qué pasará ahora con la otra Sara? #SecretGala9 pic.twitter.com/WTlRYEKAr4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

«Antes de irte me has dicho de buscar un piso para los dos y me dejas por una chica. Sé que no tienes futuro con ella. No entiendo, no te reconozco. Estoy completamente enferma. Sabes que estoy sola en Dubái y no puedes decir que me respetas, no puedes, no es posible Tom (…) No puedes decirme que no me echas de menos. ¿Me estás dejando delante de todo el mundo?», decía la joven rompiendo a llorar. Mientras tanto, el francés se limitaba a escuchar y a pedirle disculpas: «Lo siento mucho, no estoy bien, lo siento».

Al acabar la llamada, Tom Brusse le aclaró a Carlos Sobera que sabía el daño que le estaba haciendo, pero que “prefería aclarar las cosas”. No obstante, quiso dejar claro que no estaba 100% seguro de que su decisión iba a ser la correcta. Al concurso le queda todavía unas semanas y elex de Sandra Pica y Melissa Pintos puede aclarar sus sentimientos con la nueva participante y ver si surge algo. Ella admitió que, si él no tuviese pareja, hubiese actuado de otra forma: «Verías muchas más cosas de mi».