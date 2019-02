Todo lo que sabemos de la canción de Maluma y Madonna, la colaboración que nadie esperaba

Maluma y Madonna se unen para lanzar un nuevo tema

Nos encanta que las grandes estrellas musicales se unan, porque siempre lanzan temazos y no cabe duda de que esta colaboración nos va a hacer bailar durante todo el verano. Estos dos artistas internacionales llevan el éxito adosado y lo van a petar juntos, son nada más y nada menos que Maluma y Madonna.

Al parecer, se conocieron en un evento el año pasado, y allí descubrieron la conexión que ambos tenían. Supimos de este encuentro gracias a una foto que el colombiano colgó en su cuenta de Instagram (@maluma) y la acompañaba diciendo: “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el proximo nivel… Love you Queen you’re such an inspiration @madonna”.

La noticia musical del año también fue anunciada a través de esta misma red social, después de que ya hubiesen salido rumores de colaboración.

Madonna escribía “Cooking up some Fuego over here!”, acompañando a una instantánea de ambos mientras grababan en el estudio.



Por su parte, Maluma también ha querido hacerse eco de la noticia en su perfil y escribía “Ms. Crazy & Mr. Safe” (locura y seguridad), los que parecen ser los ingredientes perfectos para triunfar. Adjuntó también otra foto en la que ponía nombre propio a la unión “MADUMA”.



El caos estaba servido en las redes sociales y hubo diversidad de opiniones, ya que nadie se esperaba la unión de dos artistas con registros tan diferentes. Había quien criticaba a la reina del pop por colaborar con ‘alguien que hace letras machistas’ o la aconsejaba diciendo “tú no necesitas esta colaboración”. También había fans que quisieron poner un poco de orden y argumentaban que a pesar de las críticas, todos acabarían cantando y bailando este sencillo.

Aún no sabemos cómo suena este nuevo tema, pero estamos seguros de que va a ser la canción del verano y no nos la podremos quitar de la cabeza.