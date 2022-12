‘Para toda la vida: The Bachelorette’: ¿Cuántas entregas tendrá la nueva apuesta de Telecinco?

Telecinco ya lo tiene todo listo para el inminente estreno de su nueva apuesta audiovisual, Para toda la vida: The Bachelorette. Este reality tendrá como protagonista a Sheila Martori, una joven una arquitecta de 26 años que se define así misma como una persona muy romántica y que cree en el amor verdadero.

Presentado por uno de los pesos pesados de la cadena, Jesús Vázquez, los espectadores podrán conocer la versión española de un formato que ya ha arrasado a nivel de audiencia en países como Estados Unidos, Australia o Alemania. Un estreno que tendrá lugar este lunes 12 de diciembre a las 22:50 horas.

Sheila #TheBachelorette vivirá una de las experiencias más intensas de toda su vida 🔥 #ParaTodaLaVida, próximamente estreno en @telecincoes 🌹 https://t.co/NZAz8zeycz pic.twitter.com/WVOkfMw5t2 — Para toda la vida (@paratodalav) December 3, 2022

Tal y como se ha informado, en Para toda la vida: The Bachelorette la protagonista tendrá la oportunidad de conocer a 20 pretendientes que tendrán como objetivo conquistarla. «Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto de manera definitiva y por fin he podido sentir de verdad», ha confesado Sheila Martori.

«He tenido muchas relaciones tóxicas y me he sentido completa. No me abría a nadie y me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado», añade. Una aventura televisiva que ha sido dividida en varios episodios, estando compuesta por un total de 10 capítulos. Un reality donde los espectadores del programa serán testigos de las dificultades de la joven para escoger al hombre de su vida.

Muchas sorpresas son las que acompañaran a nuestra protagonista a lo largo del programa. De hecho, según comentó Jesús Vázquez durante su paso por Got Talent, en la selección de los dependientes Sheila fue ayudada por nada más y nada menos que Paula Echevarría.