No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a todas y cada una de las entregas que nos presentan.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 80 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Demir ha decidido no seguir presionando a Züleyha para que le quiera. Es más, el hombre se conforma con criar a sus hijos a su lado. La llegada de Ümit es algo que le está afectando, y es algo que todos se han dado cuenta.

Müjgan, mientras tanto, se encuentra completamente protegida ante la inesperada llegada de Ümit, así como la muerte de Yilmaz. Behice no tarda en aprovechar la ocasión para seguir convenciendo a su sobrina que, en esas circunstancias, lo mejor es marcharse a Estambul. Todo ello mientras Fikret termina sincerándose, como nunca, con Fekeli.

Fikret convence a la doctora para pasar un día lejos de Çukurova… ¿Estará surgiendo algo muy especial? 💜 #TierraAmarga2May https://t.co/A5BGIHs2J3 — Tierra Amarga (@TierraAmarga) May 2, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 81 de ‘Tierra amarga’. Así pues vemos cómo Züleyha, continuando con las tradiciones de Hünkar, completa todos los preparativos para las bodas de Gülten y Fadik. Estas celebraciones han devuelto la alegría a la ciudad después de tantísimo dolor.

La que más esperaban todos era, sin lugar a dudas, la que tenía como protagonista a Gülten. La ceremonia se lleva a cabo bajo el testimonio de Züleyha y Fekeli. Durante la boda, Fikret no pierde de vista a Demir. Después de que Hünkar transfiriera todas sus acciones, Züleyha ha comenzado una nueva e intensa vida empresarial.

Y es que no solamente está a cargo de las tierras sino también de la empresa. Un grupo no tarda en intimidar a Züleyha, aprovechando que se trata de una mujer. Tanto Sevda como el resto de mujeres de la mansión respaldan a Züleyha. Ümit busca una casa en Çukurova para instalarse. Es entonces cuando Demir le hace un gran favor y la joven encuentra en este gesto una oportunidad perfecta para acercarse a él.