‘Tierra amarga’, capítulo 111: Leyla se encuentra totalmente fuera de peligro

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente apasionante que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie.

En el nuevo episodio, el acercamiento entre Fikret y Züleyha hace que Betül se muera completamente de celos. Pero, por fortuna para los Yaman, Leyla está fuera de peligro. Una situación que provoca el alivio en Züleyha, quien no duda en agradecer a Fikret por su constante cariño y apoyo.

Ante esta cercanía, Sermin le reitera a Betül que Fikret, tras lo sucedido con Leyla, volverá a vivir en la mansión. Unas palabras que no hacen sino envenenar el alma de la joven, pero cuya veracidad termina comprobando al descubrir a Züleyha y a Fikret en el salón de la mansión como una familia junto a Adnan. Y es que, al darse cuenta de que está volviendo a perderlo, Betül intenta acercarse a Fikret, pero él ya no se muestra tan cercano como antes.

Esta tarde no te pierdas todo lo que pasará en #TierraAmarga…💥 Una nueva tragedia sacude a los Yaman… ¡Leyla sufre un terrible accidente! 😲 https://t.co/C0Zc35LQTB pic.twitter.com/y8XcdMlCCA — Tierra Amarga (@TierraAmarga) October 17, 2022

Por otro lado, Abdülkadir confirma sus sospechas, Hakan se ha enamorado de Züleyha. Y es que, el hecho de estar tan desesperado por el accidente de la hija de la protagonista no hizo sino confirmar lo que tanto se temía. De hecho, a nivel administrativo, la aseguradora deja claro a Züleyha que no se harán cargo de la pérdida que sufrió la compañía porque no recibieron la póliza firmada. Una situación que lleva a Hakan a ofrecerle inyectar un capital de 20 millones de dólares.

Dicha propuesta es rechazada por Züleyha, quien le comenta que tiene pensado buscar a Ercan, su antiguo contable, para descubrir si fue sometido a un chantaje para no asegurar la mercancía. Y es que, mientras ella cree que el culpable es Hakan Gümüşoğlu, Hakan no duda en tener en el punto de mira a Betül, especialmente, tras sus frecuentes encuentros con Abdülkadir.