‘The White Lotus’ ficha a una actriz de Harry Potter para su cuarta temporada

HBO Max ha sido una de las plataformas de streaming que más series de éxito ha lanzado durante los últimos años, de eso no cabe duda. La plataforma de pago cuenta con un catálogo único donde imperan producciones como Juego de Tronos, Euphoria, la saga de Harry Potter, La casa del dragón o Friends. Pero, no podemos dejar de escribir la lista sin hacer mención a The White Lotus. La aclamada producción aterrizó por primera vez en la plataforma en el año 2021. Pero, poco se podían imaginar sus creadores, por aquel entonces, el fenómeno mundial en el que se convertiría. Una apuesta de lo más acertada que ha arrasado con sus tres temporadas.

Los últimos episodios de The White Lotus fueron lanzados en la plataforma el pasado 2025. Pues, tras años de larga espera, los suscriptores tuvieron la oportunidad de continuar con esta espectacular serie. Y es que, la huelga de guionistas que hace unos años afectó a Hollywood no perdonó a nadie. Sin embargo, la ficción regresó el pasado año y lo hizo de la mano de nuevos personajes. Pues, como los seguidores del formato saben, cada temporada de la serie es completamente autoconclusiva e independiente, por lo que el elenco cambia de manera radical.

The White Lotus narra la historia de una serie de parejas y turistas cuyo punto en común es pasar unos días de vacaciones en el hotel de esta franquicia. Con el paso de los episodios, el público tiene la oportunidad de ver cómo nada es lo que parece en la vida de los protagonistas. Pues, el dinero y la riqueza nunca garantizan una felicidad plena.

Helena Bonham Carter se convierte en el nuevo fichaje de ‘The White Lotus’

De momento, se desconoce por completo lo que acontecerá en la cuarta temporada. Además, todavía no hay fecha de estreno. Pero, los altos cargos de la ficción ya han comenzado a anunciar a sus nuevos fichajes. Una serie de actores que no están dejando indiferente. Pues, entre sus nombres, figura una icónica actriz de Harry Potter.

La querida artista británica en cuestión es Helena Bonham Carter. Como muy bien saben los fans, la actriz dio vida en la saga al malvado personaje de Bellatrix Lestrange, apareciendo desde Harry Potter y la Orden del Fénix hasta Las Reliquias de la Muerte: Parte 2. Un paso por las películas que no pasó desapercibido, por muchos motivos.

Helena Bonham Carter es una de las actrices más legendarias de Inglaterra, pues ha logrado labrar una carrera profesional de infarto. Y es que, también ha sido uno de los rostros por excelencia de las películas de Tim Burton. Durante los últimos años, ha elegido muy meticulosamente los proyectos en los que se embarcaba. Por ello, su fichaje por The White Lotus ha sido una gran sorpresa.

Hasta la fecha, la producción ya ha confirmado el fichaje de Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka. Todo ello sumado al de Helena Bonham Carter, ya mencionada, y al de Chris Messina. Respecto a la ubicación de esta cuarta temporada, se ha revelado que la Riviera Francesa ha sido la elegida para esta nueva travesía.