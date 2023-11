The Beatles vuelven al número 1 de UK 53 años después de su separación

The Beatles vuelven a liderar las listas 53 años después de su separación con su nueva canción Now And Then. La canción salió a la luz el pasado 2 de noviembre y ha situado a la banda en el número 1 de la lista oficial de éxitos de Reino Unido.

Paul McCartney y Ringo Starr han conseguido llevar a cabo este nuevo tema a partir de una grabación de John Lennon de hace más de 50 años y con la ayuda de la inteligencia artificial creada por Peter Jackson. George Harrison también forma parte de la canción, a raíz de antiguas grabaciones del miembro de la banda.

Now And Then es la forma de la banda de «cerrar el círculo», ya que es un single de doble cara que empareja su primera canción, Love Me Do, publicada en 1962. Ahora, la banda británica vuelve a ocupar el primer puesto de las listas después de que lo hicieran por última vez con su icónico Let It Be.

La inteligencia artificial ha tenido un papel fundamental en la producción de la canción. La grabación inicial de Lennon contenía la voz del cantante acompañada de un piano, lo cual era un impedimento para la creación del tema. Esta tecnología fue utilizada para separar la voz del británico del piano y poder obtener ambos elementos de forma individual. Una vez solucionado el problema, McCartney y Starr añadieron sus partes y las de Harrison. La banda ha publicado un corto acerca de cómo fue el proceso de creación.

Una canción del icónico grupo que parecía que nunca podría ser escuchada, ha podido ser el broche final de The Beatles y el público les ha recibido con los abrazos abiertos por última vez. La última canción de la banda británica cuenta con casi 29 millones de reproducciones en Youtube y un corto acerca de su producción.