The 1975 da la sorpresa con ‘Happiness’, su esperado single

¡The 1975 ha regresado! La icónica banda británica se encuentra calentando motores ante el inminente estreno de su nuevo proyecto discográfico. Un nuevo disco, el quinto de su trayectoria, que han presentado bajo el título de Being Funny in a Foreign Language y que estará compuesto por un total de 11 temas inéditos.

Para poder disfrutar de este nuevo trabajo de Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald tendremos que esperar hasta el próximo 14 de octubre. Pero, para ir haciendo la espera mucho más amena, y a la vez más tentadora, la agrupación ha publicado su segundo adelanto, Happiness.

The 1975 – Happiness The second single from Being Funny In A Foreign Language

Pre-order the new album, released October 14thhttps://t.co/6vfnlaBEVf pic.twitter.com/nUUI656l7G — The 1975 (@the1975) August 5, 2022

Hace tan solo unas semanas, los artistas conquistaron a todos con el estreno del primer sencillo del disco, Part of The Band. Ahora, lo han vuelto a hacer junto a una canción cargada de sonidos propios del funk. Un nuevo tema cuya esencia ha recordado a sus fans a algunos de los grandes clásicos de The 1975 como A brief Inquiry into Online Relationships o I love it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaweare of it.

Happiness es una canción de amor donde los artistas hablan del sentimiento especial que se siente cuando has encontrado al amor de tu vida. La unión con esa persona que te complementa y que te llena de felicidad, pero que a la vez temes perder. Sin duda, un sencillo con el que la banda ha sacado a la luz su lado más romántico.

Ante esta pequeña píldora musical no es de extrañar que los fans de la agrupación se encuentren bastante emocionados. The 1975 acaba de dar inicio a su nueva era musical, con la cual realizarán también su gira, de momento por Norte América. Un regreso con el que prometen darlo todo desde el primer minuto hasta el último.