Terelu Campos ha sorprendido con un divertido llamamiento al hijo de María Patiño. Las presentadoras de ‘Sálvame Lemon Tea’ han vuelto a protagonizar otro momento que quedará para el recuerdo.

María Patiño y Terelu Campos se han convertido en la esencia de ‘Sálvame Lemon Tea’ y son las protagonistas durante la primera franja del programa de Telecinco. Algo que caracteriza a ambas es su carisma y particular sentido del humor.

En el día de hoy, se ha producido una conversación respecto a los hijos de ambas y la hija de María Teresa Campos ha enviado un mensaje al hijo de su compañera. La malagueña ha estado comentando en el programa algunas imágenes de Alejandra Rubio con su novio. Con total naturalidad, la presentadora ha asegurado que «estoy contenta porque ella está muy contenta».

Con estas palabras ha querido reiterar que para ella lo más importante es la felicidad de su hija. Con humor, María Patino le ha soltado a su compañera que «¡Habría que verte a ti de suegra!». Sin embargo, Terelu Campos le ha respondido a su compañera que es buenísima como suegra. A continuación, le ha comentado que «escucha, Julito, preséntame a tu novia a mí», en referencia al hijo de la periodista.

Otro momento de la tarde de ‘Sálvame’ fue la confesión que hizo la malagueña respecto a una ex pareja que tuvo. La presentadora reconoció que la ruptura fue muy jorobada para ella. «Yo tuve que borrar el teléfono de un ex mío. De pronto por la noche ponía mensajes y llamaba y sentía que hacía el ridículo. Entonces me dije, a ver, tía, no puedes dar esta brasa».

Además, la tertuliana ha asegurado que le costó desenamorarse de él. «Me costó mucho, sí. Todavía tengo el corazón tocado», ha afirmado Terelu Campos. Eso sí, enseguida ha negado cualquier posibilidad de tratar de buscar una reconciliación: «Eso está muerto».