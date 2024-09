Terelu Campos, contundente con su sobrino José María Almoguera: «Ha sobrepasado todos los límites»

Hace unos cuantos días, José María Almoguera sorprendió a todo su entorno. Y todo porque dio el paso de realizar su primera entrevista exclusiva en solitario, en la revista Lecturas. Entre otras tantas cuestiones, el hijo de Carmen Borrego realizó unas durísimas declaraciones, en las que confirmó que no confiaba en absoluto en su madre. Como no podía ser de otra manera, el pasado 13 de septiembre en el programa De Viernes, los colaboradores analizaron las durísimas declaraciones del primo de Alejandra Rubio. Lejos de que todo quedase ahí, tuvieron la oportunidad de escuchar a Terelu Campos, que no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para dar a conocer su opinión sobre la exclusiva que había concedido su sobrino. Como no podía ser de otra forma, la colaboradora del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta quiso dar la cara por su hermana Carmen Borrego.

Visiblemente enfadada, a la par que decepcionada, Terelu Campos ha dado un paso al frente a la hora de dar a conocer su postura frente al inesperado paso que ha dado su sobrino José María Almoguera: «Yo no soy la madre de ese niño. Lo que tenga su madre con ellos ni me va ni me viene, lo que sí me importa es que se mienta sobre su hermana. Eso sí me importa». Si hay algo que ha llamado la atención a la madre de Alejandra Rubio respecto a este asunto es el cambio de actitud que ha mostrado su sobrino en cuanto a la prensa y a la fama se refieren: «Me resulta muy extraño que dos personas que no participan de reuniones familiares, cumpleaños y demás para evitar a la prensa durante años ahora hablen en la prensa». Y añadió: «Lo que yo he vivido es el rechazo absoluto y radical, que a mí a veces no me parecía ni normal».

Es por eso que la colaboradora de De Viernes se siente verdaderamente sorprendida al ver cómo su sobrino ha pasado del rechazo más absoluto a la fama de su familia a aparecer en los medios de comunicación sin ningún tipo de tapujo. Es por eso que Terelu Campos ha mostrado su preocupación respecto a esta situación: «A mí me preocupa la familia porque nos hemos educado con un sentido familiar muy comprometido. Todos discutimos en algún momento y no pasa nada porque sabíamos nuestros límites, pero él los ha sobrepasado todos».

Y es que si hay algo que la madre de Alejandra Rubio tiene claro es que esta situación supone un enorme daño a su hermana, sobre todo por las mentiras que, según ella, ha contado José María Almoguera: «Lo que me molestan son las mentiras y José ha mentido. ¿En qué? Si quiere su madre decirlo… No me pertenece a mí decirlo». Al parecer, según la colaboradora de De Viernes, todo comenzó por los famosos audios de Paola Olmedo, ahora ex mujer de José María, que se filtraron. Éstos generaron, inevitablemente, un enorme revuelo puesto que, en ellos, la madre del nieto de Carmen Borrego hablaba bastante mal del Clan Campos.

«Se nos echan encima sin comerlo ni beberlo, no tenemos ningún poder y a partir de ahí, hay una exclusiva ya cerrada… Pero es que después de ese momento, las cosas se solucionan y hay un acercamiento. Ellos han estado con mi hermana en su casa, mi hermana se ha quedado con el bebé…», comentó Terelu Campos. Además, reconoció que no ha querido hablar con su sobrino en estos días, puesto que está convencida de que «no habría sido bueno para ninguno de los dos». Por si fuera poco, Bea Archidona y Santi Acosta mostraron a su compañera unas imágenes que ella ha escuchado y visto en exclusiva, lo que ha provocado que su enfado aumentase considerablemente: «La frase que he oído me parece alucinante».