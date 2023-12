Taylor Swift tiene un nuevo récord: el dineral que va a recaudar con su gira mundial

Este 13 de diciembre, Taylor Swift celebra su cumpleaños, y lo hace estableciendo un récord. Su gira, The Eras Tour, está haciendo números históricos y muchos se preguntan cuál es la cifra que ha recaudado este tour de la cantante, siendo el más grande de su carrera hasta el momento y del año, sobrepasando todas las giras que se han hecho incluso artistas como Beyoncé, que solía ser la dueña de los récords en tours.

El balance de Pollstar del 2023 ha hecho cálculos y afirma que el Eras Tour ha recaudado un total de 1.039.263.762 dólares. Ha sido la única artista que ha conseguido alcanzar los diez dígitos en cuanto a recaudación en conciertos se refiere. Y además, ha roto los récords con las capacidades de los recintos que han albergado sus espectáculos durante estos ocho meses.

