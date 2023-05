Taylor Swift hace una pausa en un concierto para defender a un fan de un guardia de seguridad

Taylor Swift continúa con su imparable gira The Eras Tour. La artista estadounidense se ha embarcado en su primera gira internacional en cinco años, recorriéndose los escenarios más importantes de Estados Unidos hasta el próximo mes de agosto, poniendo el broche de oro a la gira con un concierto final en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El pasado 15 de mayo, en su concierto de Filadelfia la artista protagonizó un momento que quedó para la memoria de los asistentes. En mitad de la canción Bad Blood, Taylor Swift decidió parar el concierto para defender a un fan de uno de los guardias de seguridad del recinto.

La artista estadounidense estaba interpretando el estribillo de la canción en medio del escenario, cuando de repente se dio cuenta de que algo no iba bien en las primeras filas del público, por lo que no dudó en dejar de cantar para defender a uno de sus seguidores.

En los vídeos publicados a través de las redes sociales se puede escuchar gritar a Taylor Swift: “Ella está bien”, dirigiéndose a la multitud que se encontraba en las primeras filas de la pista. Una frase que en un principio desconcertó a los asistentes, que no sabían que estaba pasando.

Notablemente perturbada por lo que había visto, la artista una nueva pausa para decir: “Ella no estaba haciendo nada”, antes de gritar: “Oye, detente”, dos veces más, dirigiéndose a uno de los guardias de seguridad del concierto.

En los videos publicados en las redes sociales, no se ve con claridad lo que sucedió en la multitud para provocar la reacción de la artista, pero se ve a Taylor Swift retomando Bad Blood poco después de la interrupción, tras haber solucionado el problema.

Philly was a dream, honestly. Playing three nights in the stadium I used to see on tv when my dad watched Eagles games every Sunday. The most magical 3 hometown shows a girl could hope for. Plus I got to emotionally hobble my way through singing The Best Day for my mom on… pic.twitter.com/nGIqess5aq

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 16, 2023