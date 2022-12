Taylor Swift: el dineral que ganará con su próxima gira mundial

Los fans de Taylor Swift se refieren en ocasiones a ella como “la industria musical”. Todos los éxitos que la cantante ha acumulado a lo largo de los últimos años avalan este sobrenombre y parece que la artista continuará este legado en 2023.

Este 2022, Taylor ha lanzado Midnights, su décimo álbum de estudio y con el que ha batido todos los récords. Poco después anunciaba que el próximo año se embarcará también en una nueva gira, The Eras Tour, y las predicciones dicen que venderá gran número de entradas. Los grandes problemas que supusieron los errores de venta de Ticketmaster no han sido un obstáculo para que los fans arrasen con las entradas.

Taylor Swift could become a billionaire after her Eras Tour as Forbes projects she will earn around $500 million from the US dates alone. pic.twitter.com/jsnbyp4ONH

— Pop Base (@PopBase) December 20, 2022