Taylor Swift bate un nuevo récord histórico con ‘Midnights’, su último disco

Los fans de Taylor Swift se refieren en ocasiones a ella como “la industria musical” y no es para menos porque está haciendo historia. Con Midnights ha roto todos los récords en 2022 y meses después de su lanzamiento todavía sigue cosechando éxitos.

El formato vinilo parece casi una reliquia del pasado, pero algunos artistas han conseguido darle un nuevo valor y el de la estadounidense es uno de estos casos. Muchos son los cantantes que hoy en día sacan sus discos en vinilo obteniendo muy buenas cifras y han conseguido que se vuelvan a poner de moda, aunque sea por puro coleccionismo.

El nuevo récord de Midnights tiene precisamente que ver con este formato. El álbum número diez de Taylor Swift se ha convertido en el disco que vende más copias en su formato en vinilo que en CD desde 1987. Los vinilos más vendidos en ese año fueron Bad de Michael Jackson, la banda sonora de Dirty Dancing y Appetite for destruction de Guns ‘N’ Roses.

Taylor Swift’s ‘Midnights’ is the first album to sell more copies on vinyl than CD since the 1980s. pic.twitter.com/MvRzImA0vt

— Pop Crave (@PopCrave) December 28, 2022